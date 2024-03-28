ضحايا رامز جلال.. ضيف رامز جلال اليوم الحلقة 18 من رمضان.. ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الثامنة عشر اليوم الخميس 28 مارس

تصدر ضيف رامز جلال اليوم الحلقة 18 محركات البحث الاجتماعي وخاصة منذ عرض الحلقات السابقة منه خلال الموسم الرمضاني التي استطاعت جذب عدد كبير من المتابعين من جميع أنحاء العالم، ولهذا يترقب العديد منهم الضيفين اللذين سيتم استضافتهم ومن هم ضحية رامز جاب من الأخر الحلقة الثامنة عشر اليوم الثامن عشر من رمضان الحالي، وقد تفاوتت التوقعات حول هذين الضيفين، ولكننا سوف نوضح عبر السطور القادمة ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الخميس، تابعونا لمعرفة المزيد.

ضيف رامز جلال اليوم الحلقة 18

ينطلق النجم رامز جلال مرة أخرى في مغامرة تلفزيونية رمضانية جديدة من خلال برنامج “رامز جاب من الأخر” الذي يُعرض يومياً خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر برعاية الهيئة العامة للترفيه ويتخلل البرنامج أجواء من الرعب والتشويق والإثارة أثناء استضافة الضيوف التي جذبت جمهور ومتابعي النجم رامز جلال في مصر والعالم العربي، وقد تم استضافة العديد من الفنيين والرياضيين مثل أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب.

ضحية رامز جاب من الاخر اليوم

ومن المتوقع أن يكون ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم هو الفنان محمد رمضان ومحمد عادل إمام ولم يتبق إلا ساعات على عرض هذه الحلقة التي ننتظرها بشوق بالغ، وبعد أن أوضحنا كافة التوقعات بخصوص ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، لا بد من الإشارة إلى أن الشبكة الناقلة لبرنامج رامز جلال في شهر رمضان 2024 تفرض

السرية التامة حول أسماء ضيوف الحلقات اليومية.

ولاحظنا هذا العام أن فكرة برنامج “رامز جاب من الآخر” تختلف بشكل كبير عن المقالب التي قدمها الممثل المصري رامز جلال خلال السنوات السابقة بدءًا من عام 2011 حيث إنه في هذا البرنامج، يقوم رامز جلال بالظهور أمام ضيوف البرنامج فور وصولهم إلى موقع التصوير، حيث يتم التفاهم معهم على إجراء حوار يبعد عن العنف والمقالب التي اشتهر بها في السابق.

ويمكن للمشاهدين متابعته على قنوات MBC مصر خلال شهر رمضان حيث يبث يومياً في تمام الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 7:05 مساءً بتوقيت السعودية مباشرة بعد أذان المغرب، ويعاد البرنامج أيضاً في تمام الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر.

ساعتين من الآن ونستقبل الحلقة الثامنة عشر من برنامج رامز جاب من الأخر والتي شتذاع عبر قناة ام بي سي مصر الناقلة الحضرية لبرامج الفنان المصري رامز جلال على مر السنين الماضية وإلى الآن، حيث اخبرنكم من خلال السطور الماضية بضيف الحلقة المتوقع.