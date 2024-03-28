خلي الغلابة تشتري أرخص موبايل هونر ! عرض مذهل بمواصفات هتبهرك

أعلنت شركة هونر احدث الإصدارات الخاصة بهاتف هونر اكس 5 بلس_ رام 4 جيجا بايت_ مساحة تخزين 64 جيجا بايت_ شريحتين_ سيان ليك، من خلال هذا الموضوع سنبين لكم مواصفات هاتف هونر اكس 5 بلس فيما يلي.

مميزات هونر اكس 5 بلس

ذو تصميم عالي وخامة متينة ضد الخرابيش.

يحتوي علي شاشة كبيرة من اجل مشاهدة جميع الصور والفيديوهات بصورة واضحة.

يحتوي علي بطارية ذو سعة واسعة تعمل في اكبر فترة ممكنة.

سعر هاتف هونر اكس 5 بلس

يسعر في الإمارات العربية بسعر 260 درهم لنسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام.

في السعودية بسعر 280 ريال سعودي.

أما بالنسبة للسعر في مصر ب 3700 جنية.

عيوب هاتف هونر اكس 5 بلس

لا يدعم هاتف هونر من تشغيل الشريحتين وكارت الميموري في نفس الوقت.

يشحن يبطئ حيث يأخذ أطول فترة ممكنة.

لا يدعم الاستشعار بالبصمة.

يحتوي علي usb من النسخة القديمة.

جودة تصوير الأشياء لم تكن نقية للغاية بسبب الفئة السعرية.

مواصفات هاتف هونر x5