تكنولوجيا

خلي الغلابة تشتري أرخص موبايل هونر ! عرض مذهل بمواصفات هتبهرك

صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 9 دقائق
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خلي الغلابة تشتري أرخص موبايل هونر ! عرض مذهل بمواصفات هتبهرك
خلي الغلابة تشتري أرخص موبايل هونر ! عرض مذهل بمواصفات هتبهرك

أعلنت شركة هونر احدث الإصدارات الخاصة بهاتف هونر اكس 5 بلس_ رام 4 جيجا بايت_ مساحة تخزين 64 جيجا بايت_ شريحتين_ سيان ليك، من خلال هذا الموضوع سنبين لكم مواصفات هاتف هونر اكس 5 بلس فيما يلي.

مميزات هونر اكس 5 بلس

  • ذو تصميم عالي وخامة متينة ضد الخرابيش.
  • يحتوي علي شاشة كبيرة من اجل مشاهدة جميع الصور والفيديوهات بصورة واضحة.
  • يحتوي علي بطارية ذو سعة واسعة تعمل في اكبر فترة ممكنة.

سعر هاتف هونر اكس 5 بلس

  • يسعر في الإمارات العربية بسعر 260 درهم لنسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام.
  • في السعودية بسعر 280 ريال سعودي.
  • أما بالنسبة للسعر في مصر ب 3700 جنية.

عيوب هاتف هونر اكس 5 بلس

  • لا يدعم هاتف هونر من تشغيل الشريحتين وكارت الميموري في نفس الوقت.
  • يشحن يبطئ حيث يأخذ أطول فترة ممكنة.
  • لا يدعم الاستشعار بالبصمة.
  • يحتوي علي usb من النسخة القديمة.
  • جودة تصوير الأشياء لم تكن نقية للغاية بسبب الفئة السعرية.

مواصفات هاتف هونر x5

  • سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير.
  • يدعم الهاتف وسائل الحماية والأمان.
  • يتوفر بثلاثة ألوان الأسود، البرتقالي، الأزرق.
  • يدعم الهاتف استقبال كارت الميموري من اجل زيادة مساحة التخزين.
  • تقفيل الهاتف من مادة البلاستيك إلا أنها اعلي جودة واكثر متانه.
  • يدعم الهاتف نظام الشريحتين من نوع نانو سما.
  • يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني، الثالث، الجيل الرباع.
  • الكاميرا الأمامية تعمل بدقة وجودة 5 ميجا بكسل.
  • الكاميرا الخلفية أحادية بدقة 8 ميجا بكسل.
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صورة الكاتب: مصطفى شاهين الكاتب: مصطفى شاهينمنذ 9 دقائق
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