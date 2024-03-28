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خلي الغلابة تشتري أرخص موبايل هونر ! عرض مذهل بمواصفات هتبهرك
أعلنت شركة هونر احدث الإصدارات الخاصة بهاتف هونر اكس 5 بلس_ رام 4 جيجا بايت_ مساحة تخزين 64 جيجا بايت_ شريحتين_ سيان ليك، من خلال هذا الموضوع سنبين لكم مواصفات هاتف هونر اكس 5 بلس فيما يلي.
مميزات هونر اكس 5 بلس
- ذو تصميم عالي وخامة متينة ضد الخرابيش.
- يحتوي علي شاشة كبيرة من اجل مشاهدة جميع الصور والفيديوهات بصورة واضحة.
- يحتوي علي بطارية ذو سعة واسعة تعمل في اكبر فترة ممكنة.
سعر هاتف هونر اكس 5 بلس
- يسعر في الإمارات العربية بسعر 260 درهم لنسخة 32 جيجا مع 2 جيجا رام.
- في السعودية بسعر 280 ريال سعودي.
- أما بالنسبة للسعر في مصر ب 3700 جنية.
عيوب هاتف هونر اكس 5 بلس
- لا يدعم هاتف هونر من تشغيل الشريحتين وكارت الميموري في نفس الوقت.
- يشحن يبطئ حيث يأخذ أطول فترة ممكنة.
- لا يدعم الاستشعار بالبصمة.
- يحتوي علي usb من النسخة القديمة.
- جودة تصوير الأشياء لم تكن نقية للغاية بسبب الفئة السعرية.
مواصفات هاتف هونر x5
- سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير.
- يدعم الهاتف وسائل الحماية والأمان.
- يتوفر بثلاثة ألوان الأسود، البرتقالي، الأزرق.
- يدعم الهاتف استقبال كارت الميموري من اجل زيادة مساحة التخزين.
- تقفيل الهاتف من مادة البلاستيك إلا أنها اعلي جودة واكثر متانه.
- يدعم الهاتف نظام الشريحتين من نوع نانو سما.
- يدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني، الثالث، الجيل الرباع.
- الكاميرا الأمامية تعمل بدقة وجودة 5 ميجا بكسل.
- الكاميرا الخلفية أحادية بدقة 8 ميجا بكسل.