هُنـــــا moe.gov.jo“ جدول امتحانات التوجيهي 2024 في الأردن + خطوات التسجيل في الاختبار التكميلي

يتساءل عدد كبير من الطلاب عن موعد اختبارات التوجيهي وهي تعتبر من أهم المراحل التعليمية وذلك لأنه من خلالها يقوم الطالب باختيار الكلية المناسبة له، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا جدول امتحانات التوجيهي، وسوف نوضح لكم أيضا رابط التسجيل على الاختبارات وموعد لجان الاختبارات.

جدول امتحانات التوجيهي

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف تبدأ اختبارات التوجيهي بداية من يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر يونيو 2024 وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 15 من شهر يوليو 2024، كما أوضحت أنه يوجد لجنتين ومن المقرر أن يكون موعد اللجنة الأولى هو 10 صباحا، بينما موعد اللجنة الثانية سوف يكون في تمام الساعة 1 ظهرا.

خطوات التسجيل في الاختبار التكميلي

للطلاب الثانوية العامة الراغبين في التقديم على الاختبار التكميلي يجب اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب على الطالب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم. من الصفحة الرئيسية قم بالدخول على خيار الخدمات المتاحة، ومنها قم بالنقر على زر الامتحانات. ثم بعد ذلك قم بالتوجه إلى خانة الامتحان التكميلي. قم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة والتي تتمثل في إدخال كل من: اسم الطالب، الرقم الوطني، رقم هاتف ويجب أن يكون مسجل باسم الطالب، بريد إلكتروني، رقم جلوس الطالب. أخيرا يرجى الضغط على زر تسجيل.

موعد اختبارات التوجيهي المنزلي بالأردن 2024

قامت الوزارة بفتح باب التسجيل للأشخاص الذين لم يقوموا بالتسجيل في الموعد المحدد لمدة يومين وذلك بداية من يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر مارس 2024 وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 28 من شهر مارس 2024.