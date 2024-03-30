“كام يوم أجازة!!“ موعد عطلة العيد الفطر 2024 المغرب + أجازات عيد الفطر

ولأنه باقي أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك جعل الكثير من المواطنين يتساءلوا عن موعد عطلة العيد الفطر 2024 المغرب، ولأن عيد الفطر يعتبر من أهم المناسبات الدينية والتي ينتظرها جميع المسلمين كل عام، لذلك قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتصريح عن موعد عطلة العيد وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

عطلة عيد الفطر 2024 المغرب

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن هلال شهر شوال سوف يظهر مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل 2024 وذلك سوف يكون أول أيام عيد الفطر المبارك هو صباح يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024 اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، ولكن يجب العلم أنه سوف يتم إصدار قرار رسمي بعد التحقق من رؤية هلال شوال يوم الثلاثاء من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

إجازات عيد الفطر بالمغرب 2024

من المقرر أن تبدأ عطلة العيد للعاملين بداية من أول أيام العيد والتي سوف تكون يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024 وتستمر لمدة ثلاث أيام لتنتهي يوم 12 من أبريل 2024.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024

الجدير بالذكر أن عيد الفطر واحد من أبرز المناسبات الدينية عند المسلمين يجب العلم أن الاحتفال بالعيد يختلف من دولة لأخرى ولكن الجميع يتفق على أنه يقوم بشراء الملابس الجديدة وارتدائها صباح يوم العيد عند الذهاب إلى الصلاة، كما أن الجميع يستغل عطلة العيد في زيارة الأقارب والأصدقاء وقضاء وقت ممتع معا، بالإضافة إلى تحضير البسكويت وتناوله مع الشاي وسط التجمعات العائلية.