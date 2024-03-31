“1200 جنية عيدية رمضان“ زيادة حافز الجودة للأساتذة والمدرسين 2024

صرحت بعض المصادر أنه من المقرر وجود زيادة في رواتب العاملين في مجال التدريس المختلفة، كما أوضح أيضا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أنه سوف يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من شهر مارس الحالي وذلك من أجل دعم الموظفين في ظل غلاء الأسعار الذي يعاني منه جميع البلاد وتوفير حياة أفضل لهم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا زيادة حافز الجودة للعاملين التي من المقرر إضافتها.

زيادة حافز الجودة للعاملين

يجب العلم أنه سوف يتم إضافة الزيادة وفقا للقانون رقم 103 لعام 1961 والتي سوف تكون كالتالي:

سوف يحصل العامل في درجة أستاذ على حافز قدره 1200 جنيه.

من المقرر أن تكون زيادة أستاذ مساعد هي 1000 جنيه.

بينما العاملين في درجة مدرس سوف تكون الزيادة المقررة هي 800 جنيه.

العاملين في درجة مدرس مساعد سوف تكون الزيادة الخاصة بهم هي 600 جنيه.

مكافأة تدريس إضافية

بالإضافة إلى أنه يوجد أيضا مكافأة تدريس إضافية سوف يتم منحها للعاملين والتي تكون كالتالي:

سوف يحصل العاملين في درجة استاذ على مكافأة قدرها 500 جنيه.

بينما العاملين في درجة استاذ مساعد سوف يحصلوا على مكافأة قدرها 400 جنيه.

بينما مكافأة العاملين في درجة مدرس من المقرر أن تكون 350 جنيه.

العاملين في درجة مدرس مساعد سوف تكون الزيادة المقررة هي 300 جنيه.

سوف يحصل العاملين في درجة معيد على مكافأة قدرها 250 جنيه.

الجدير بالذكر أنه سوف يتم منح مكافأة أيضا وذلك مقابل الإشراف على الرسائل العلمية والتي سوف تكون كالتالي: