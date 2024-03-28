“كله هيصرف قبل العيد” موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات …. تعرف عليها

مع قرب انتهاء شهر مارس الجاري، تبدأ عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، خاصة وأنه سوف يكون قبل حلول عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المواطنين في البحث عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر أبريل 2024 وعن حقيقة صرف الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

حيث يتساءل عدد كبير من أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من يوم الإثنين الموافق 1 أبريل 2024 وعن الزيادة المقرر صرفها على معاشات شهر أبريل فقد أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن صرف زيادة 15% على معاشات أبريل والتي أوصى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي يتم صرفها لأصحاب المعاشات بداية من شهر مارس 2024، وإليكم الزيادة المقررة على معاشات أبريل 2024 …

رابط الاستعلام عن معاشات ابريل 2024

حيث أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن زيادة معاشات شهر ابريل 2024، واليكم خطوات الاستعلام.

زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ثم اضغط على الاستعلام عن المعاشات.

ادخل الرقم القومي لصاحب المعاش.

وادخل اسم الأم.

ثم اضغط على عرض تفاصيل المعاش.

أماكن صرف معاشات شهر أبريل 2024

كما أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عن أن المواطن يمكنه صرف المعاش من عدة أماكن وهي: