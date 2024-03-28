“الواتس بتاعك هيبقى pink“ مميزات جديدة وسحرية عند تحديث واتساب 2024.. تليفونك هيروح في حته تانية

شهد تطبيق الواتساب العديد من التحديثات في الفترة السابقة ومن المقرر أن يتم إصدار تحديث جديد يساعدك في إجراء تعديلات على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وذلك دون الحاجة إلى برامج تعديل الصور، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مميزات واتساب 2024

وفقا لما صرحت عنه بعض الأخبار أن شركة ميتا سوف تقوم بإجراء إضافة مجموعة من المميزات الجديدة في تطبيق الواتساب ومنها:

مشاركة الملفات: سوف يتم إضافة ميزة WABetalnfo والتي يمكنك من خلالها مشاركة الملفات بشكل آمن وفعال وفي وقت أقل ولكن يجب أن يكون الطرفين قريبين من بعض، يجب العلم أنه عند مشاركة تلك الملفات مع شخص مجهول يمكنك تفعيل ميزة إخفاء الرقم وذلك حتى لا يظهر الرقم للمجهولين.

مشاركة الحالة على الانستجرام: من المقرر أن يكون الانستجرام واحد من التطبيقات المقترحة عند مشاركة الحالة مثل الفيسبوك.

ميزة Watch Together: والتي تساعدك في مشاهدة الصور ومقاطع الفيديوهات مع أصدقائك عند إجراء مكالمة فيديو.

قفل المحادثات: سوف يتم توفير ميزة تشفير المحادثات وذلك عن طريق إنشاء رقم سري للمحادثات التي ترغب في إخفائها وسوف تجدها في الأعلى.

خطوات تحميل واتساب 2024

يجب اتباع الخطوات التالية عند تحميل تطبيق الواتساب: