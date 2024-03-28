تكنولوجيا
“الواتس بتاعك هيبقى pink“ مميزات جديدة وسحرية عند تحديث واتساب 2024.. تليفونك هيروح في حته تانية
مميزات واتساب 2024
شهد تطبيق الواتساب العديد من التحديثات في الفترة السابقة ومن المقرر أن يتم إصدار تحديث جديد يساعدك في إجراء تعديلات على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك وذلك دون الحاجة إلى برامج تعديل الصور، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
مميزات واتساب 2024
وفقا لما صرحت عنه بعض الأخبار أن شركة ميتا سوف تقوم بإجراء إضافة مجموعة من المميزات الجديدة في تطبيق الواتساب ومنها:
- مشاركة الملفات: سوف يتم إضافة ميزة WABetalnfo والتي يمكنك من خلالها مشاركة الملفات بشكل آمن وفعال وفي وقت أقل ولكن يجب أن يكون الطرفين قريبين من بعض، يجب العلم أنه عند مشاركة تلك الملفات مع شخص مجهول يمكنك تفعيل ميزة إخفاء الرقم وذلك حتى لا يظهر الرقم للمجهولين.
- مشاركة الحالة على الانستجرام: من المقرر أن يكون الانستجرام واحد من التطبيقات المقترحة عند مشاركة الحالة مثل الفيسبوك.
- ميزة Watch Together: والتي تساعدك في مشاهدة الصور ومقاطع الفيديوهات مع أصدقائك عند إجراء مكالمة فيديو.
- قفل المحادثات: سوف يتم توفير ميزة تشفير المحادثات وذلك عن طريق إنشاء رقم سري للمحادثات التي ترغب في إخفائها وسوف تجدها في الأعلى.
خطوات تحميل واتساب 2024
يجب اتباع الخطوات التالية عند تحميل تطبيق الواتساب:
- أولا قم بالدخول على متجر التطبيقات المثبت على الهاتف الخاص بك.
- في شريط البحث قم بكتابة اسم التطبيق وهو واتساب وانقر على زر التحميل.
- انتظر حتى يتم تثبيت التطبيق بنجاح ثم قم بالدخول على التطبيق.
- يتطلب منك إدخال رقم الهاتف الخاص بك وكود المحافظة.
- بمجرد إدخال رمز التحقق سوف يكون الواتساب جاهز للاستخدام.