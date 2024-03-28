ابسط يا عم إجازة العيد داخله على أسبوع.. الموارد البشرية تعلن مواعيد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاعين العام والخاص في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية مواعيد إجازة عيد الفطر 2024، والذي نستعد لاستقباله عقب إنتهاء شهر رمضان المعظم، حيث تعد الوزارة هي الجهة المختصة بكافة التفاصيل الخاصة بتوظيف ومتابعة العمال والموظفين، كما تلتزم بكل الضوابط التي يتضمنها قانون العمل والسلوك الوظيفي والتي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالموظفين في مختلف القطاعات بالمملكة، ويشمل ذلك كلا القطاعين الخاص والحكومي، وتتضمن هذه الضوابط أمورا مثل منح الإجازات وتطبيق العقوبات وغيرها من المسائل المهمة التي تضمن سير العمل بكفاءة ونظام في جميع المنشآت.

والآن تعرف على مواعيد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص

فيما يلي مواعيد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص في المملكة العربية السعودية:

مواعيد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام

تبدأ عطلة عيد الفطر المبارك للموظفين في القطاع العام والخاضعين لقوانين الخدمة المدنية في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لعام 1445 ه، الموافق الرابع من شهر أبريل 2024 م، وتستمر الإجازة لمدة أربعة أيام، بحيث يجب ألا تزيد عن أربعة أيام وبحد أقصى خمسة أيام، لم يتم تحديد تاريخ العودة في القرار الصادر.

مواعيد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص

تبدأ إجازة عيد الفطر 2024 للمؤسسات الخاصة وغير ربحية من اليوم الذي يلي اليوم التاسع والعشرون من شهر رمضان، ويجب أن يستأنف العمل في اليوم السادس من شهر شوال لعام 1445 هــ.

عيد الفطر أحد أهم الأعياد الإسلامية وأكثرها أهمية بعد عيد الأضحى، ويأتي عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، ويعتبر فرحة ومناسبة للمسلمين للاحتفال بنهاية شهر الصيام والتقرب إلى الله.