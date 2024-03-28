“وزارة المالية” تكشف رسميا عن موعد رواتب عيد الفطر بالسعودية 1445 لموظفي الحكومة والخاص

أعلنت وزارة المالية موعد رواتب عيد الفطر بالسعودية والتي راعت فيها الوزارة موعد عيد الفطر المبارك، وهي إلى ذلك قامت بتحديد رواتب شهر أبريل، أما بالنسبة لموعد إجازة عيد الفطر المبارك فتم إعلانها من مجلس الوزراء السعودي، ومن خلال الأسطر التالية نبين مواعيد صرف رواتب الموظفين وإجازة عيد الفطر.

موعد رواتب عيد الفطر بالسعودية 1445

حدد وزارة المالية في المملكة العربية السُّعُودية موعد صرف مرتبات شهر مارس يوم الأربعاء 27 مارس 2024، وذلك نظرا لقرب عيد الفطر المبارك، وهي إلى ذلك أكد ت على أن موعد صرف مرتبات شهر أبريل سيكون بعد إجازة عيد الفطر بحوال أسبوعين وتحديدًا في يوم 19 أبريل 2024، وهي إلى ذلك أعلنت جدول مرتبات باقي العام بالتوقيت الهجري كما هو موضح على صفحتها عبر تويتر.

موعد صرف رواتب شهري: – "مارس" يوم الأربعاء 17 #رمضان.

– ⁠"أبريل" بعد #عيد_الفطر بأكثر من أسبوعين الموافق 1445/10/19هـ. pic.twitter.com/S6JybP45V5 — هاشتاق السعودية (@HashKSA) March 25, 2024

موعد إجازة عيد الفطر بالسعودية 1445

من المتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية التي أعلن عنها رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وبناء عليه حدد مجلس الوزراء السعودي عدد أيام إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل، ولكن لم يتم الإعلان عن عدد أيام إجازة عيد الفطر لعام 2024 بشكل رسمي حتى الآن.

وهو إلى ذلك من المتوقع أن تُعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن عدد أيام إجازة عيد الفطر بشكل نهائي قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ما هي البدلات في سلم رواتب الموظفين؟

حددت وزارة المالية السُّعُودية البدلات الخاصة بسلم رواتب الموظفين بعد التعديلات التي أجرتها الوزارة على رواتب الموظفين مؤخرًا، حيث أقرت الوزارة البدلات على النحو التالي: