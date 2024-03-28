تردد القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا || ومتى تقام التصفيات

ينتظر عشاق المستديرة موعد مباراة نصف النهائي في دوري أبطال أسيا، فبعد فوز فريق العين الإماراتي على فريق النصر السعودي، وفوز فريق الهلال على فريق الاتحاد، فمن المقرر أن تكون مباراة بين فريق الهلال والعين ذهاب وإياب لتحديد الفائز، ومن خلال الأسطر التالية نبين موعد مباراة نصف النهائي والقنوات الناقلة للمباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا

ينقل المبارة قناة قناة بي ان سبورت AFC والتي تمتاز بوجود تردد للقناة على اكثر من قمر صناعي، حيث يتوفر تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات، والقمر الصناعي سهيل سات على الترددات التالية:

تردد قناة بي ان سبورت AFC على نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

جودة البث: HD.

نوع البث: DVB-S2.

تردد قناة بي ان سبورت AFC على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 10810.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

جودة البث: HD.

نوع البث: DVB-S2

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أسيا

تم تحديد مباراة الهلال السعودي والعين الإماراتي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2024 للذهاب والعودة على النحو التالي:

مباراة الذَّهاب:

التاريخ: 16 أبريل 2024.

الوقت: 18:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة (17:00 بتوقيت السُّعُودية).

المكان: ملعب هزاع بن زايد، مدينة العين، الإمارات العربية المتحدة.

مباراة الإياب:

التاريخ: 23 أبريل 2024.

الوقت: 19:00 بتوقيت السعودية.

المكان: ملعب المملكة أرينا، مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية.

يتأهل الفريق صاحب أكبر عدد من الأهداف في مجموع المباراتين إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2024.