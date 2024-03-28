“مفاجئات أسعار الذهب لا تنتهي” تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21 “بيع وشراء” بالمصنعية

شهد اليوم الخميس 28 مارس 2024 تراجع في أسعار الذهب، كما تراجع سعر الذهب اليوم عيار 21، ومن الجدير بالذكر أن تراجع أسعار الذهب تراجعا طفيفًا منذ أن تم تحرير سعر الصرف على الجنيه وتراجع الذهب بشكل كبير ومنذ ذلك الحين واستقر سعر الذهب بشكل كبير، ومن خلال الأسطر التالية نبين أسعار الذهب اليوم لعياراته المختلفة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية

سجلت اليوم الخميس 28 مارس 2024 أسعار الذهب تراجعًا جديدًا في جميع أنواع عيارات الذهب في مصر، حيث بلغت اليوم الأسعار لمختلف عيارات الذهب على النحو التالي:

تراجع اليوم سعر عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الصاغة ليصبح سعره اليوم 3095 جنيهًا للبيع و3045 جنيهًا للشراء.

بينما سجل سعر جرام عيار 24 اليوم: 3537 جنيها للبيع، و3480 جنيهًا للشراء.

أما سعر جرام عيار 18 فقد بلغ اليوم: 2652.8 جنيهًا للبيع، و2610 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر جرام عيار 14 اليوم: 2069 جنيهًا للبيع، مقابل 2035 جنيهًا للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم

شهد اليوم الخميس 28 مارس تراجع في أسعار الذهب على المستوى العالمي والمحلي، وتعد سبائك الذهب من اكثر ما يبحث عنه المستثمرين للشراء حتى يقومي بإدخارها كنوع من الملاذ الأمن في ظل عد استقرار الأوضاع الاقتصادية، وإليك أسعار سبائك الذهب اليوم:

الوزن السعر بدون مصنعية 1 جرام 3537 جنيهًا 2.5 جرام 8842 جنيهًا 5 جرامات 17685 جنيهًا 10 جرامات 35370 جنيهًا 20 جراما 70740 جنيهًا 31.1 جرام (أونصة) 110000 جنيه 50 جراما 176850 جنيهًا 100 جرام 353700 جنيه

كم سعر الذهب عالميا؟

شهد اليوم الخميس 28 مارس 2024 انخفاض في سعر الذهب العالمي، حيث انخفض سعر أونصة الذهب في البورصة إلى 2193 دولارًا، ولعل هذه التراجعات ناتجة عن تحرير سعر الصرف على الجنيه المصري مع بداية هذا الشهر، مما أدي إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك وهبوطه في السوق السوداء.

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

وفيم يخص توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة فإن بعض المحللين يتوقع استمرار ارتفاع سعر الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب:

استمرار التضخم في العديد من الدول.

وعدم استقرار الحالة السياسة على المستوى العالمي.

كما انه من المتوقع رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.

فيم يتوقع بعض المحللين الآخرين استقرار سعر الذهب عالميًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب: