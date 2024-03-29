“هتشتري منين” أسعار كحك العيد في العبد وايتوال قبل أيام من عيد الفطر المبارك 2024

أسعار كحك العيد من الموضوعات التي تهم كل الأسر في مصر خلال الأيام الراهنة، خاصة مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان المبارك واستعداد الأسر المصرية لاستقبال عيد الفطر، حيث يعد الكحك أحد النواعم التي يتم شراؤها في الأعياد وتقدم إلى الضيوف، كما يمكن تبادلها كنوع من أنواع الهدايا، وفيما يلي نتناول أسعار كحك العيد في السوق المصري.

أسعار كحك العيد

شهدت مواقع الإنترنت عمليات بحث مكثفة عن أسعار كحك العيد المتداولة في محلات الحلويات الشهيرة في مصر، وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار إلا أن المواطن المصري يحرص على دخول السرور على أفراد أسرته على قدر المستطاع، والآن نتناول أسعار الكحك في العبد 2024.

سعر علبة كحك 2.5 كيلو مشكل 600 جنيه.

سعر علبة كحك 1 كيلو مشكل 230 جنيه.

سعر علبة كحك 1 كيلو مشكل 250 جنيه.

سعر علبة كحك واحد ونصف كيلو مشكل 370 جنيه.

سعر علبة كحك 2 كيلو مشكل 480 جنيه.

سعر علبة كحك 3 كيلو مشكل 740 جنيه.

سعر علبة كحك 4 كيلو مشكل 1050 جنيه.

سعر علبة مشكل صفيح 990 جنيه.

سعر علبة كحك 6 كيلو مشكل 1900 جنيه.

سعر علبة كحك 5 كيلو و ربع مشكل 1300 جنيه.

حرصت شركة العبد على احتواء جميع العلب على كل النواعم مثل الكحك السادو وكحك عين الجمل والبيتي فور والبيتي فور المكسرات، والغريبة و الكوكيز بالشوكولاتة والبسكويت السادة والبسكويت الشوكولاته والاختلاف في العلب عدد القطع من مختلف الأنواع.

أسعار كحك العيد إيتوال 2024

تعد شركة إيتوال من الشركات القوية في السوق المصري المتخصصة في الحلويات الشرقية والغربية، ويتكثف في الإنتاج خلال الفترة الحالية على نواعم العيد التي يزداد الإقبال عليها من قبل المصريين، وقد تم الإعلان عن قائمة الأسعار من خلال الموقع الرسمي لايتوال كما يلي.