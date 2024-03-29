“تخفيض 30% على اللحوم” تخفيضات كبيرة على أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة 2024 بالمحافظات

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة، وزارة الزراعة من الجهات الرسمية في الدولة التي تعمل على توفير كميات كبيرة من اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة عن باقي الأسعار المتداولة في محلات الجزارة، وقد أكد مستشار وزير الزراعة أن الوزارة مستمرة في دعم مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وتواصل ضخ اللحوم في جميع منافذها الموجودة في كل مدن ومحافظات مصر.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

تبذل الدولة المصرية جهود مكثفة لخفض أسعار اللحوم لأنها من الأطباق الرئيسية على وجبة الإفطار في عزومات وسفرة شهر رمضان، والهدف من إنشاء منافذ وزارة الزراعة هو تقليل حلقات الوصل بين المنتج والمستهلك، حيث من مزارع الوزارة مباشرة نحو المنافذ الثابتة أو المتحركة يقلل من الوسطاء الذي يقوم كل منهم بوضع هامش ربح مناسب له، ومباشر مستشار وزير الزراعة سعيد صالح بالإشراف على جميع المنافذ وتعرض اللحوم بالأسعار التالية.

سعر كيلو اللحم البلدي الكندوز 280 جنيه قطعة واحدة.

سعر كيلو اللحم 900 جرام لحم و 100 جرام دهن 270 جنيه.

سعر كيلو المفروم البلدي 260 جنيه.

سعر كيلو الكبدة البلدي 250 جنيه.

مبادرة خير مزارعنا لأهالينا

قامت وزارة الزراعة بإنشاء معرض ” مبادرة خير مزارعنا لأهالينا ” في موقع الإدارة العامة للزراعة المحمية، تحديدا أمام نادي الصيد من المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر رمضان، بالإضافة إلى استمرار جميع منافذ الوزارة الموجودة في كل محافظة، والتي تعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بعد قيام الدولة بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف والسلع في الجمارك، وتعرض السلع في المعارض بنسبة تخفيض 20 إلى 25 % عن الأسواق.