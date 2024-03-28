رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 77…. وحقيقة تبكير موعد صرف دفعة ابريل 2024

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 77، من أهم الخدمات الالكترونية التي أعلنت عنها وزارة الموارد والتنمية البشرية بالمملكة، والتي تسعى من خلالها أن تيسر على المواطنين المستفيدين من برنامج الدعم حساب المواطن على أحقيتهم من الاستفادة من البرنامج التي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر محدودة الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة …..

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 77

حيث تحرص الحكومة السعودية دائماً على توفير الدعم لعدد كبير من المواطنين والأشر الأكثر فقراً، وأكدت وزارة الموارد البشرية على أن المواطنين في المملكة يمكنهم التسجيل في برنامج حساب المواطن والاستفادة من الدعم المادي إلا أنه يجب التأكد من الالتزام بالشروط التي أعلنت عنها الوزارة، وإليكم خطوات الاستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت .

اضغط على اختبار التأهيل.

يجب ادخال البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اضغط على الاستعلام وعرض نتائج الأهلية.

في حالة عدم عرض النتائج فيجب عليك تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن.

كما يجب اثبات ما يؤكد أنك من المستحقين لبرنامج حساب المواطن.

حقيقة تبكير موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 شهر ابريل 2024

وكان الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت أنه من المقرر إيداع دفعة شهر ابريل في حسابات المواطنين بداية من يوم 3 أبريل 2024، والموافق 24 رمضان 1445، وهذا بسبب أن يوم 10 سوف يكون عطلة رسمية في المملكة السعودية كونه أول أيام عيد الفطر المبارك