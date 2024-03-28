ميزة جديدة لتحميل جميع الصور والفيديوهات بجودة HD، تم رصد ميزة جديدة في تطبيق الواتساب بعد النسخة الجديدة التي قامت شركة واتساب بإصدارها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تعتبر هذه الميزة من أفضل المميزات التي تخص تطبيق واتساب النسخة الجديدة، ولذا، سوف نتعرف على كافة المزايا التي قامت الشركة بتزويدها في النسخة الجديدة من تطبيق واتساب الرسمي.

ميزة جديدة لتحميل جميع الصور والفيديوهات بجودة HD

كشفت شركة واتساب عن ميزة جديدة لتحميل جميع الصور والفيديوهات بجودة HD، بالإضافة إلى العديد من المزايا التي تخص تطبيق الواتساب، والتي تأتي كالنحو التالي:

يوفر التطبيق ميزة تحميل وحفظ الصور بجودة عرض HD.

يتميز اخر اصدار من تطبيق واتس اب، برؤية خيارات الإعدادات الجديدة من ضمن قائمة التخزين والبيانات.

يوفر جودة الصور بجودة قياسية حديثة hp التي تمكنك من من تحميل الوسائط والصور بأعلى جودة تم تدعمها

كما يوفر التطبيق ميزة قفل واخفاء الدردشات.

يوفر الأرشفة التامة بين الأفراد

يمكنك اغلاق التطبيق ببصمة الإصبع.

يقدم التطبيق ميزة

كيفية تثبيت تطبيق واتساب الرسمي من متجر Google play.

بعد التعرف على ميزة جديدة لتحميل جميع الصور والفيديوهات بجودة HD، لذا يتساءل العديد كيفية تثبيت تطبيق واتساب الرسمي من جوجل بلاي للحصول على هذه الميزة، وبينما تأتي خطوات تثبيت التطبيق ما يلي: