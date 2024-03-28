مع بدء العد التنازلي تعرف على جدول امتحانات التوجيهي 2024 بالأردن

تعتبر مرحلة التوجيهي هي إحدى أهم المراحل الحاسمة في العملية التعليمية، وذلك لدورها في تحدد مسار مستقبل الطالب والتي يتحدد عقب اجتيازها اختيار الكلية التي سيتابع دراسته بها عقب النجاح وبناء على مجموعه بتلك المرحلة، وخلال الفترة الماضية قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بالإعلان عن جدول امتحانات التوجيهي عن العام الدراسي الحالي 2024، والتي من المقرر أن تنطلق وفقا للجدول المعلن يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو حزيران ”2024، كما تنتهي الاختبارات وفقا لجدول امتحانات التوجيهي 2024 بالأردن يوم الإثنين الموافق 15 يوليو“ تموز 2024، وفي المقال الحالي سوف نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بها.

جدول امتحانات التوجيهي 2024 بالأردن

والآن إليكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة حول جدول امتحانات التوجيهي في الأردن لعام 2024.

تم الإعلان عن جدول امتحانات التوجيهي لعام 2024 في الأردن في 26 مارس 2024، والموافق يوم 16 من شهر رمضان لعام 1445 هجريا، وصدر هذا الإعلان من وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية.

تفاصيل جدول امتحانات التوجيهي 2024 كما يلي:

– تبدأ امتحانات التوجيهي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024.

– ينتهي الاختبارات في يوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2024.

– تم تحديد موعد اللجنة الأولى في الساعة العاشرة صباحا.

– وموعد اللجنة الثانية في الساعة الواحدة ظهرا.

بالنسبة للطلاب الراغبين في التسجيل لامتحان التوجيهي المنزلي لعام 2024 ولم يتمكنوا من التسجيل في الموعد المحدد سابقا، أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن فتح باب التسجيل لمدة يومين، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 27 مارس وحتى مساء الخميس الموافق 28 مارس 2024.

للتسجيل في امتحان التوجيهي المنزلي، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

2. انقر على الخدمات المتاحة.

3. انقر على خانة “الامتحانات”.

4. انقر على خانة “التسجيل للامتحان التكميلي”.

5. قم بإدخال الاسم الكامل والرقم الوطني بدقة في الخانات المخصصة.

6. يجب كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم الطالب.

7. يجب أن يكون البريد الإلكتروني صالحا.

8. قم بإدخال رقم جلوسك.

9. تحقق من جميع البيانات السابقة وانقر على خانة “تسجيل”.

10. بعد ذلك، ستكون قد انتهيت من إجراءات التسجيل في امتحان التوجيهي المنزلي لعام 2024.