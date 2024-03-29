“بشرة سااارة للمواطنين” وزارة التموين تكشف عن موعد انتهاء أزمة السكر 2024 وانخفاض سعره من جديد في الأسواق

موعد انتهاء أزمة السكر يعد السكر من السلع الاستراتيجية في السوق المصري لأنه يدخل في تصنيع الكثير من الأغذية كما يستخدم في صناعة الدواء هذا بخلاف منتجات الحلويات، وقد عانى السوق في مصر خلال الفترة السابقة من أزمة في توافر السكر بالأسواق، حيث قلت الكميات المعروضة عن احتياجات واستهلاك المواطن المصري وبالتالي أدى إلى الارتفاع الجنوبي والغير مسبوق في سعر السكر،وقد وصل السعر في بعض الأماكن إلى 65 جنيه للكيلو، بسبب إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وعدم قدرة البنوك على توفيره للمستوردين.

موعد انتهاء أزمة السكر

ينتظر المواطنين في مصر موعد انتهاء أزمة السكر كما وعدت الحكومة متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة السابقة، وقد صرح وزير التموين الدكتور علي مصيلحي أن محصول قصب السكر في الوجه البحري بدأ في شهر يناير الماضي، مما أدى إلى إنتاج ما يقرب من 200 ألف طن سوف تغزو جميع الأسواق المصرية، بالإضافة إلى بداية حصاد محصول بنجر السكر خلال شهر مارس الجاري، وينتج عنه استمرار العمل المتوقف في كثير من المصانع المصرية وبالتالي سوف تتوفر كميات السكر في الأسواق تكفي استهلاك السوق.

والجدير بالذكر أن الطلب على السكر تكثف في الأيام الحالية منذ بداية شهر رمضان تحديدا، حيث اعتادت الأسر المصرية على تجهيز الحلويات والعصائر على مائدة الإفطار، بخلاف البدء في تجهيزات الكعك والبسكويت ونواعم العيد التي تستهلك كميات كبيرة من السكر، وقد أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين أن أزمة السكر في مصر تنتهي في شهر مارس الجاري.

سعر السكر في التموين

في تصريحات سابقة لوزير التموين أكد أن الحكومة المصرية تدعم ما يقرب من 64 مليون، مواطن في مصر بالسكر على بطاقة التموين المدعم بأسعار رمزية حيث يقدر سعر الكيلو 12.60 جنيه، وتسعى أيضا الحكومة لضخ كميات كافية من السكر في جميع الأسواق لكل محلات السوبر ماركت والبقالة، بسعر 27 جنيه للكيلو تحت شعار مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، هذا بجانب معارض أهلا رمضان التي تم انشائها في كل المحافظات وبها كميات كافية من السكر.