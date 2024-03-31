“أسعار زمان هترجع تاني” إجراءات عاجلة من الحكومة لخفض أسعار السلع في الأسواق بعد انخفاض سعر الدولار

إجراءات الحكومة لخفض أسعار السلع، تستمر الحكومة المصرية في اتخاذ الكثير من القرارات والإجراءات التي من شأنها الحد من نسب التضخم، والسيطرة على الارتفاع المستمر لأسعار السلع في الأسواق، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك والذي يزيد فيه الاستهلاك ويقبل المواطن على توفير السلع المختلفة، ومن المنتظر أن يشعر المواطن على بإنخفاض ملحوظ في الأسعار خلال الأيام القادمة.

إجراءات الحكومة لخفض أسعار السلع

اجتمع رئيس مجلس الوزراء الاثنين الخامس والعشرين من مارس مع كبار رجال الأعمال والمستوردين ومنتجي السلع الغذائية، في إطار دراسة آلية تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة العمل على خفض الأسعار خلال اليومين القادمين، بنسبة تتراوح من 15% إلى 20% ويزداد شعور المواطن بتراجع الأسعار بعد عيد الفطر حيث تصل النسبة إلى 30% ولكن الانخفاض يكون تدريجيا، ووفقا لما صرح به رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية بذلت جهود مضنية من أجل دعم القطاع الخاص في الأزمة السابقة، وقد بدأ المواطن يلاحظ الانخفاض في بعض الأسعار مثل.

سعر كيلو الفول 27 جنيه بدلا من 38 جنيه.

سعر كيلو الدقيق 20 جنيه بدلا من 28 جنيه.

سعر كيلو الزيت 70 جنيه بدلا من 100 جنيه.

توفير الدولار ورقابة صارمة

يعد السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة عدم توفير الدولار في البنوك، واضطرار التجار إلى شراء الدولار من السوق الموازي بأسعار مبالغ فيها، لذلك قام البنك المركزي بتوفير الدولار في البنوك المصرية بنفس سعر السوق الموازي مما كان لهذا عامل كبير في التخلص من السوق السوداء نهائيا، كما قامت الحكومة بالإفراج عن السلع المتراكمة في الجمارك، وقد شكلت الحكومة تحت رعاية مجلس الوزراء مجموعات تراقب الأسعار في المحلات التجارية، والتأكد من إلتزام التجار بالأسعار المخفضة مع كتابة السعر على السلع ومحو الأسعار القديمة، وتقديم تقارير يومية بما يحدث على أرض الواقع.