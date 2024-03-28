اربح سيارة لكزس.. أرقام وخطوات الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي الرمضانية الموسم الرابع

أعلن رجل الأعمال الشهير غازي الذيابي عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” عن موعد الحلقة الجديدة من سلسلة الفوازير الشهيرة التي يقدمها، والتي تحمل عنوان “فوازير غازي الذيابي” في الموسم الرابع الذي يشهده رمضان 2024؛ وأكد أن الجائزة المثيرة هذه المرة هي سيارات لكزس من آخر الإصدارات.

خطوات الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي

للمشاركة في مسابقة غازي الذيابي لهذا العام وزيادة فرص الفوز بالجوائز المميزة التي تُقدم، يجب اتباع سلسلة من الخطوات المحددة:

قم بزيارة صفحة دخون الإماراتية على منصة “أكس”.

انقر على زر المتابعة للصفحة لتكون على اطلاع دائم بآخر التحديثات والمسابقات.

ابدأ في الإجابة على الأسئلة التي يُطرحها في كل يوم من أيام المسابقة، والتي تتعلق بمواضيع متنوعة ومثيرة.

بمجرد الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، قم بتفعيل هاشتاج المسابقة على صفحتك الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي.

أرقام الاشتراك في المسابقة

يمكنك التواصل مع غازي الذيابي للمشاركة في مسابقته بكل يسر وسهولة من خلال استخدام الأرقام التالية:

لمالكي خطوط شركة زين، يرجى الاتصال على الرقم: 0592732536.

لمالكي خطوط شركة STC، يرجى الاتصال على الرقم: 0535527889.

لمالكي خطوط شركة موبايل، يرجى الاتصال على الرقم: 0544023046.

جوائز مسابقة فوازير غازي الذيابي

جوائز مسابقة غازي الذيابي شهدت تطورا ملحوظا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث شهدت تنوعا كبيرا في الجوائز المُقدمة من قبل هذا البرنامج السعودي المعروف بفوازيره الشيّقة. وفي هذا الموسم الحالي، يبرز تغيير جديد في الجوائز مرة أخرى، حيث تباينت الجوائز كما يلي: