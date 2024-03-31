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حل الفزورة واكسب.. خطوات الاشتراك في مسابقة فريش fresh سؤال اليوم عبر موقع فريش الرسمي
الاشتراك في مسابقة فريش والتي أعلنت عنها الحملة الإعلانية خلال شهر رمضان المبارك، للإجابة عن الفوازير بداخل الإعلانات التي تقدمها شركة فريش، وقد بدأت هذه الفوازير يوم 10 من رمضان، والتي تدور حول الدول المختلفة التي توجد بها إحدى فروع الشركة، ويتم الاشتراك في المسابقة وفق مجموعة من الضوابط، لذا سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة فريش، وأهم الشروط اللازمة للاشتراك في مسابقة فريش.
الاشتراك في مسابقة فريش
تقدم مسابقة فريش طوال الشهر الكريم، حيث سيتم اختيار 5 من الفائزين، كل فائز يمكنه الحصول على 5 أجهزة من الشركة، ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال إتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول على الموقع الإلكتروني شركة فريش
- بعد ذلك اضغط على الإجابة الصحيحة من الخيارات المتاحة أمامك على الشاشة.
- بعد ذلك قم بإدخال اسمك الرباعي.
- ثم أكتب المحافظة التي تقيم بها.
- قم بتسجيل رقم الهاتف.
- ثم اضغط على إرسال هذه المعلومات.
ضوابط وأحكام المسابقة
بدأت مسابقة فريش في يوم 10 من رمضان، والتي تقدمها الفنانة روبي بالاشتراك مع الفنانة دينا الشربيني، كما يوجد عدة ضوابط للاشتراك في مسابقة شركة فريش، والتي تتمثل في التالي:
- يبدأ إرسال الإجابات يوميًا بعد الساعة السادسة مساءً، بعد عرض الفزورة، وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.
- سوف يتم الاتصال بالفائز في الحلقة صباح اليوم التالي، من الساعة التاسعة إلى الساعة 11 صباحًا.
- بعد ذلك يتوجه الفائز إلى فرع الشركة، ومقرها في جسر السويس بالقاهرة، لكي يستكمل إجراءات استلام الجائزة، وذلك في خلال 24 ساعة فقط من وقت الاتصال بالفائز وإلا سوف يتم إلغاء الجائزة.
- كما سيتم تصوير الفائز عند استلام الجوائز داخل معرض فريش، لكي يتم نشر هذه الصور على الموقع الرسمي للشركة.