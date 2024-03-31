حل الفزورة واكسب.. خطوات الاشتراك في مسابقة فريش fresh سؤال اليوم عبر موقع فريش الرسمي

الاشتراك في مسابقة فريش والتي أعلنت عنها الحملة الإعلانية خلال شهر رمضان المبارك، للإجابة عن الفوازير بداخل الإعلانات التي تقدمها شركة فريش، وقد بدأت هذه الفوازير يوم 10 من رمضان، والتي تدور حول الدول المختلفة التي توجد بها إحدى فروع الشركة، ويتم الاشتراك في المسابقة وفق مجموعة من الضوابط، لذا سوف نوضح لكم كيفية الاشتراك في مسابقة فريش، وأهم الشروط اللازمة للاشتراك في مسابقة فريش.

الاشتراك في مسابقة فريش

تقدم مسابقة فريش طوال الشهر الكريم، حيث سيتم اختيار 5 من الفائزين، كل فائز يمكنه الحصول على 5 أجهزة من الشركة، ويمكن الاشتراك في المسابقة من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني شركة فريش

بعد ذلك اضغط على الإجابة الصحيحة من الخيارات المتاحة أمامك على الشاشة.

بعد ذلك قم بإدخال اسمك الرباعي.

ثم أكتب المحافظة التي تقيم بها.

قم بتسجيل رقم الهاتف.

ثم اضغط على إرسال هذه المعلومات.

ضوابط وأحكام المسابقة

بدأت مسابقة فريش في يوم 10 من رمضان، والتي تقدمها الفنانة روبي بالاشتراك مع الفنانة دينا الشربيني، كما يوجد عدة ضوابط للاشتراك في مسابقة شركة فريش، والتي تتمثل في التالي: