كوميديا شباب البومب 12..ثبت الآن تردد قناة روتانا خليجية لمتابعة حلقات المسلسل في رمضان على نايل سات وعرب سات

مسلسل شباب البومب 12 من المسلسلات الكوميدية التي قد نالت إعجاب الكثير من العرب وأصبحت متاحة الآن على قناة روتانا خليجية حيث تعرض القناة الفضائية كل يوم حلقة جديدة في شهر رمضان المبارك لذلك يرغب العديد من محبي ومتابعي المسلسل تنزيل تردد قناة روتانا خليجية لمشاهدة جميع البرامج والمسلسلات التي تقدمها القناة لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات والقمر عرب سات.

طريقة تنزيل قناة روتانا خليجية لمتابعة شباب البومب 12

قناة روتانا خليجية تقدم مسلسل شباب البومب 12 طول شهر رمضان وقد نالت إعجاب الملايين من المشاهدين وكسبت نجاح كبير في الفترة الراهنة لذلك سوف نوضح لكم اليوم كيفية تنزيل تردد قناة روتانا خليجية لمشاهدة تلك المسلسل كل يوم كما يلي بالتفصيل:

الضغط على القائمة الرئيسية في الريموت كنترول.

ثم بعد ذلك عليك الضغط على إدارة الإعدادات واختيار الترادات ثم الضغط على زر أضافة تردد جديد بالبحث اليدوي.

يفضل استخدام البحث اليدوي وليس البحث الآلي لتنزيل تردد قناة روتانا خليجية.

ثم بعد ذلك نفترض اختيار القمر الصناعي نايل سات عليك أضافة تردد القناة الفضائية المجانية على ذلك القمر مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

ثم بعدها الضغط على زر البحث وسوف تنزل قناة روتانا خليجية لمتابعة حلقات مسلسل شباب البومب 12.

الآن ضبط تردد قناة روتانا خليجية 2024

القمر نايل سات.

تردد قناة روتانا خليجية: 11295.

معدل استقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

كما معدل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

تحديث تردد روتانا خليجية على العرب سات 2024