موعد أجازة العيد للعاملين في القطاع العام والخاص ومتى تبدأ صلاة العيد في المحافظات

موعد أجازة العيد للعاملين في القطاع العام والخاص، والتي يرغب العديد من الموظفين في التعرف عليها، وذلك للاحتفال بالعيد، ووضع الخطط لقضاء الإجازة، والاستمتاع بها في أجواء من الفرحة والبهجة وتبادل الزيارات العائلية، لذلك سوف نوضح لكم موعد إجازة عيد الفطر المبارك، وعدد أيام الإجازة المقررة بمناسبة عيد الفطر، مع توضيح موعد صلاة العيد.

موعد أجازة العيد

من المقرر أن تكون إجازة عيد الفطر لهذا العام من يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل، حيث تستمر إلى يوم السبت الموافق 13 من أبريل في القطاع العام والخاص، حيث يبدأ استئناف العمل يوم الأحد الموافق 14 من أبريل بعد شهر رمضان.

موعد صلاة عيد الفطر

من المقرر أن تكون نهاية شهر رمضان المبارك وفق معهد البحوث الفلكية يوم الثلاثاء الموافق 9 من أبريل، حيث يكون يوم الأربعاء هو أول يوم عيد الفطر المبارك، وسوف يتم أداء صلاة العيد الساعة 5:59 صباحًا توقيت القاهرة، كما سيتم إصدار بيان من رئيس مجلس الوزراء قبل هذا الموعد، لتحديد عدد أيام الإجازة بمناسبة عيد الفطر المبارك لجميع العاملين بالقطاع العام، بينما إجازات القطاع الخاص يتم تحديدها وفق كل شركة.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024

من المتوقع أن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء بترحيل إجازة ثالث يوم العيد والذي يوافق يوم الجمعة إلى يوم الأحد، ومن الممكن تبكيرها لتبدأ الإجازة يوم الثلاثاء، حيث يتمكن العاملون بالدولة من الحصول على خمسة أيام متتالية من إجازة عيد الفطر، على أن تكون وفق ما يلي: