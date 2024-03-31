“المعاش هينزل امتى” موعد نزول المعاشات شهر أبريل 2024 مع الزيادة الجديدة في جميع البنوك وماكينات ATM

موعد نزول المعاشات والتي يرغب العديد من أصحاب المعاشات في التعرف عليه، حيث سيتم نزول المعاشات قبل عيد الفطر المبارك، كما يمكن الاستعلام عن قيمة المعاش المستحقة عن شهر أبريل بخطوات بسيطة، لذا سوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن معاش شهر أبريل.

موعد نزول المعاشات

من المقرر أن يكون موعد نزول المعاشات لشهر أبريل 2024، قبل عيد الفطر المبارك، وذلك يوم الإثنين 1 من أبريل، ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، كما تم نفي خبر تبكير موعد الصرف.

الاستعلام عن زيادة معاشات شهر أبريل 2024

كما يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن الزيادة التي تم إضافتها لمعاشات شهر أبريل 2024، من خلال خطوات بسيطة وقد جاءت كالآتي:

قم بالدخول على موقع التأمينات الاجتماعية.

ومن ثم قم بإدخال اسم المستخدم، ثم أكتب كلمة المرور.

بعد ذلك اضغط على أيقونة الاستعلام عن المعاشات.

ثم أضف البيانات المطلوبة.

سوف يتم عرض جميع التفاصيل عن معاشك بشكل فوري.

اماكن صرف معاشات أبريل 2024

كما أتاحت وزارة المالية عدة اماكن يمكن من خلالها صرف معاشات شهر أبريل 2024، وهي كالتالي:

ماكينات الصرف الآلي للبنوك والبريد.

المنافذ المتعددة لشركة فوري.

ومن خلال المحافظ الإلكترونية.

زيادة المعاشات 2024

كما اقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة بلغت 15%، وقد تم تطبيق الزيادة أول شهر مارس الجاري 2024، لتصبح المعاشات بعد الزيادة كما يلي: