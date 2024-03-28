موعد امتحانات الثالث المتوسط 2024 العراق الدور الأول حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم

موعد امتحانات الثالث المتوسط 2024، يترقب الطلاب من جميع محافظات العراق انطلاق اختبارات الدور الأول على أحر من الجمر، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الماضية عن موعد عقد الامتحانات لصفوف النقل والشهادات الأساسية، ومن وقتها والطلاب تبحث على مدار 24 ساعة للوصول إلى الجدول الزمنية للامتحانات كي يرتب الطلاب أوقاتهم في المذاكرة وبدء البحث عن المراجعات النهائية للاستفادة منها وتحقيق أعلى العلامات، حيث تعتبر مرحلة الثالث المتوسط من المراحل الهامة جداً ويحتاج الطالب أن يحققها فيها مجموع كبير لإختيار أفضل المدارس في عموم العراق، اليوم نتعرف سوياً على موعد امتحانات الثالث المتوسط 2024 والجدول الزمني تابعونا.

موعد امتحانات الثالث المتوسط 2024

أخيراً بعد فترة من الترقب والانتظار من الطلاب وأولياء الأمور أعتمد السيد الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وزير التربية والتعليم بالعراق جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط العراق الدور الأول للسنة الدراسية 2023-2024، وأكد أن الامتحانات تعقد في شهر مايو المقبل 2024 وفترة الاختبارات تكون لمدة 16 يوم، وسوف يتم تطبيق بعض الإجراءات الأمنية المشددة وعلى جميع الطلاب الحضور في التوقيت الرسمي في تمام الساعة 7 صباحاً حسب توقيت بغداد، وكشفت وزارة التربية والتعليم أن مادة اللغة العربية تكون من 75 درجة ومادة التربية الدينية من 25 درجة وأن المدة الزمنية للإجابة تبدأ من ساعة ونصف و حتى ساعتين تقريباً.

جدول امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول 2024