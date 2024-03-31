“أكبر عائد في مصر” تعرف على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر بعائد 30% الجديدة ومزاياها

شهادات البنك الاهلي وبنك مصر والذي تم الإعلان عنها، حيث تبلغ مدتها 3 سنوات بالفائدة المتناقصة، وذلك بعد القرار الصادر عن البنك المركزي المصري بشأن زيادة معدلات الفائدة 600 نقطة، لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل شهادات البنك الأهلي وبنك مصر.

شهادات البنك الاهلي وبنك مصر

تأتي الشهادات الجديدة التي أعلن عنها البنك الأهلي وبنك مصر، وفق ما يلي:

تبلغ مدة هذه الشهادات 3 سنوات.

كما يصل السعر السنوي للشهادة 30 بالمئة؜ في السنة الأولى، 25 بالمئة؜ في السنة الثانية، 20 بالمئة؜ في السنة الثالثة.

يتم صرف العائد للشهادة بشكل سنوي.

كما أعلن البنك الأهلي عن تعديل سعر العائد السنوي الخاص بالشهادة البلاتينية، لتصبح 26 بالمئة؜ في السنة الأولى، 22 بالمئة في السنة الثانية، 18 بالمئة في السنة الثالثة، للإصدارات الجديدة من 6 مارس 2024.

شهادات البنك الأهلي

كما أعلن البنك الأهلي عن طرح شهادات استثمارية متنوعة، والتي يمكن من خلالها الحصول على العوائد السنوية، ومن هذه الشهادات الاستثمارية التي طرحها البنك الأهلي ما يلي: