ادفع قبل توقف الخدمة.. الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر مارس 2024 بالرقم عن طريق موقع المصرية للاتصالات

يود الكثير من الأشخاص الاطلاع على خطوات الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر مارس 2024 لمعرفة قيمة الفاتورة الشهرية وموعد دفعها قبل أن تتوقف الخدمة عن التليفون ويتوقف معها الاتصال بالأنترنت المنزلي، بحث كبير منذ عدة أيام عن فاتورة الأرضي لأن قبل سابق كانت الفاتورة يتم دفعها في منتصف الشهر، وقد تغيرت بعض الأنظمة وأصبحت الفاتورة مسبقة الدفع، البعض يعتبرها عبء كبير لأنهم كانوا يقومون بالدفع كل ثلاثة أشهر لكن يعتبر هذا النظام أفضل عما سبق بالنسبة للكثير، وخلال الفقرات التالية نستعرض لكم المزيد ونوضح لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر مارس 2024.

الاستعلام عن فاتورة الأرضي لشهر مارس 2024

للتعرف على قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس الجاري 2024 عليكم اتباع ما يلي:.

تسجيل الدخول من خلال الانترنت عبر الموقع المباشر المصرية للاتصالات. ثم اختيار خدمات التليفون الأرضي. إضافة رقم التلفون الارضي. كود المحافظة. وأخيراً الضغط على كلمة أظهر الفواتير. يتم عرض القيمة واخر موعد للدفع.

سداد فاتورة التليفون الأرضي

كما ذكرنا لحضراتكم في الفقرات السابقة أن دفع الفاتورة بالنظام الجديد مسبق الدفع، وسوف يتم خصم قيمة الفاتورة الشهرية من الحساب مطلع كل شهر، وتمنح الشركة فترة سماح 4 أيام ويتم تذكير المشترك بالموعد عن طريق رسالة نصية تصل إليها نهاية الشهر

ومازال هناك الكثير من العملاء المشتركين في الخط الارضي المصرية للاتصالات ليس لديهم علم بهذه التغييرات ويريدون معرفتها، وهذا من أجل دفع مستحقات الفاتورة قبل الموعد وعدم التعرض لأي غرامة أو رسوم إضافية، ولذلك وضحنا لكم طريقة الاستعلام ويمكنكم الدفع بكل سهولة من خلال فوري أو مصاري أو تطبيق فيزا ميزا أو من خلال تطبيق WE أو من خلال السنترال الرئيسي أو فروع WE أو من خلال البريد المصري أو ATM.