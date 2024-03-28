الآن جدول وموعد امتحانات الصفوف الثالث المتوسط والسادس الإعدادي والابتدائي بالعراق

أعلنت وزارة التعليم العراقية عبر موقعها الرسمي عن جداول امتحانات الأعوام الدراسية للصفوف السادس الابتدائي، الصف الثالث المتوسط، بالإضافة إلى الصف السادس الإعدادي وأيضا التعليم المسرع للدراسات العربية والتركمانية والكردية والأجنبية، حيث حددت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة جميع المواعيد الخاصة بالامتحانات لتلك الصفوف وفي المقال الحالي سنقوم باستعراض وطرح جداول الامتحانات والمواعيد الخاصة بها، كما سنستعرض أيضا حقيقة تبكير المواعيد الخاصة بجميع الامتحانات وطرق الاستعلام عن النتائج والتفاصيل على النحو التالي.

حقيقة تقديم موعد الامتحانات في دولة العراق 2024

أكدت وزارة التعليم العراقية أن موعد الامتحانات لم يتغير وأنه كما هو وفقا للمواعيد المحدد سلفا، وأشارت الوزارة أنه لا نية لتبكير أو تأخير الامتحانات تحت أي ظرف، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على جدول العطلات الرسمية عن العام الدراسي الحالي والتي لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على موعد الامتحانات النهائية، ويأتي ذلك في ضوء القرار العام الذي أعلنته وزارة التعليم العراقية.

تعرف على جداول وموعد امتحانات نهاية العام في العراق 2024

كما سبق أن ذكرنا فقد أعلنت وزارة التعليم العراقية عن موعد امتحانات السنة في العراق وهي كالتالي:

أولا: بالنسبة لمواعيد امتحانات نهاية العام فإنها تبدأ بالنسبة للدراسة والمرحلة الابتدائية يوم الأحد 5 مايو 2024 على أن تنتهي الامتحانات بتلك المرحلة يوم السبت الموافق 11 مايو 2024 م.

ثانيا: بالنسبة إلى الامتحانات النهائية للدراسة المتوسطة والإعدادية فإنها تبدأ يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 ومن المقرر وفقا لما هو محدد أن تنتهي يوم السبت 25 مايو 2024 م.

كما يمكن متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق ( من هنـــا ) من أجل تحميل تلك الجداول ومتابعة كافة القرارات الخاصة بالامتحانات أولا بأول، حيث أن الوزارة تقوم بصفة دائمة بنشر كافة الأخبار والفاعليات الخاصة بالعملية التعليمية عبر موقعها.

موعد امتحانات المرحلة الابتدائية في العراق 2024

هذا وتبدأ الامتحانات النهائية الدور الأول للصفوف الابتدائية غير المنتهية على النحو التالي:

كما أنه من المقرر أن يكون موعد الامتحانات الشفهية لكل من الصفوف الرابع والخامس الابتدائي لجميع المواد المشمولة قبل أسبوع واحد من بدء الامتحانات النهائية على أن يتم أداء الامتحانات أثناء الدوام واليوم الدراسي.