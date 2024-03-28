مسلسل المداح 4 الحلقة 19.. مليكة تحاول قتل فاطمة لتوريط صابر وظهور تاج لمساعدته

ملايين الأشخاص ينتظرون عرض مسلسل المداح 4 الحلقة 19 التي تكشف مفاجأة غير متوقعة وخاصةً بعد ظهور يسرا اللوزي التي تقوم بدور تاج التي تساعد صابر للتخلص من مليكة والجن قزح، أصبح حديث الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي مسلسل المداح والأحداث التي تدور به، وخلال الساعات الماضية تم بدء الترنيمة الجديدة من مسلسل المداح 4 أسطورة العشق وحقق مشاهدة عالية للغاية

حيث تشوق الجمهور لمتابعة الحلقات القادمة من مسلسل المداح وهل الجزء الرابع نهاية مسلسل المداح، تعلق كبير من الجمهور بالمسلسل عن أي مسلسل جديد يتم عرضه، وهذا ما جعل المداح 4 في صدارة بحث جوجل و تريند يومي على جميع المواقع والمنصات والصفحات الرسمية، اليوم ننشر لكم أحداث مسلسل المداح 4 الحلقة 19.

مسلسل المداح 4 الحلقة 19

تفاصيل وأسرار شيقة ومثيرة تستمتعون بها في الحلقة الجديدة التاسعة عشر من مسلسل المداح، حيث تطلب تاج من صابر أن يتوجه إلى المعبد لأن هناك شئ جديدة يساعده في التخلص من الجن، لكن بشكل مفاجئ يحاول الجن عماد إيقاف السيارة وعرقلة طريق صابر لعدم الوصول لهدفه، ومن جهة تحاول مليكة أن تشتت صابر وتخيفه لأن عندما عاد صابر إلى المنزل وجه مليكة تداعب عز فيخشى صابر أن يتعرض ابنه لأي أذى فيأخذه ويتوجه بطريقه إلى رحاب ويعطيها الطفل ويطلب منها أن تهتم به وتنتبه عليه جداً

ويكتشف صابر أن البردية التي تساعده مختفيه ويطلب من الدكتور الذي يساعده البحث عنها جيداً، وسوف تحاول تاج أن تكشف لصابر حقيقة عماد وأنه يلبي طلبات سميح فيجب أن يكون شديد الحرص منه، فهل يجد صابر ما يبحث عنه وهذا ما نتعرف عليه الحلقات القادمة.

مواعيد عرض مسلسل المداح الموسم الرابع أسطورة العودة

المداح يعرض على قناة ام بي سي مصر الأولى في الساعة 12 مساءً

ويعرض المداح الجزء الرابع على قناة MBC 5 12.45 صباحاً

ويعرض المسلسل الساعة 8.30 مساءً على MBC مصر.

الإعادة الأولى 2 مساءً على MBC مصر 2 و الإعادة الثانية الساعة 11.30 مساءً.