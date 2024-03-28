خد راحة واستمتع.. موعد إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع العام والخاص والبنوك حسب قرارات مجلس الوزراء

موعد إجازة عيد الفطر 2024 واحدة من أهم الموضوعات التي يهتم الكثير من العاملين بالدولة البحث عنها خلال هذه الفترة، وهذا نظراً لاقتراب موعد العيد فلكياً، العاملين بالدولة بالقطاعات المختلفة العام والخاص والبنوك ينتظرون عطلة عيد الفطر من العام للعام على احر من الجمر لأنها تعتبر من الأجازات المطولة التي يستمتعون بها، أجواء العيد بدأت في الظهور من الآن والجميع يستعدون لاستقباله وسط حالة من الفرحة والسعادة

يحصل العاملين في الأعياد الرسمية والمناسبات على إجازة مدفوعة الأجر دون خصم أي قيمة من الراتب الشهري، كما هناك بعض الأخبار السارة التي تزفها الحكومة للعاملين في الدولة صرف منحة بمناسبة حلول العيد تبدأ من 500 جنيه وتصل حتى راتب شهر كامل حسب نوع الوظيفة والدرجة الوظيفية، تابعوا معنا ونستعرض لكم المزيد من التفاصيل عن موعد إجازة عيد الفطر 2024.

موعد إجازة عيد الفطر 2024

حالة من الترقب والانتظار لحلول عيد الفطر المبارك للاستمتاع بالعطلة وأخذ قسطاً من الراحة بعد دوام العمل الذي استمر لفترة طويلة، مما تطبق قرارات الإجازات الرسمية على جميع العاملين بالقطاعات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والبنوك، على أن يتم تطبيقها والالتزام بها لكي يحصل العالمين على حقوقهم من الاجازة كاملة، وحسب القرارات التي اتخذتها مجلس الوزراء أن الإجازة بمناسبة العيد تكون لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل 2024 وحتى السبت الموافق 13 من أبريل 2024، والعودة للدوام وانتهاء الإجازة صباح الأحد الموافق 14 من أبريل 2024 وتكون الإجازة مدفوعة الأجر من قبل وزارة القوى العاملة تنفيذاً للتوجيهات الرسمية لسيادة الرئيس ومجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي.

موعد عيد الفطر المبارك 2024 في مصر

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لتحري دقة رؤية الهلال وتأكيد موعد عيد الفطر المبارك، وفلكياً أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 من أبريل، ولكن يتم التحري في اليوم 29 من رمضان 1445 حالة ثبوت الرؤية سيكون أول أيام العيد الثلاثاء 9 أبريل وحالة عدم الثبوت يكون المتمم لشهر رمضان الثلاثاء 9 من أبريل وأن شهر رمضان كامل ثلاثون يوم والعيد الأربعاء 10 من أبريل 2024 وغرة شوال 1445 وكل عام وأنتم بخير..