موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 لشهر أبريل 2024 ورابط الاستعلام برقم الهوية ca.gov.sa

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 لشهر أبريل 2024، مؤشرات البحث ترتفع بشكل واضح للغاية عبر جوجل عن حساب المواطن الذي يعتبر من أهم المساعدات النقدية التي تقدمها الحكومة السعودية للآلاف من الأسر المتعففة، ورغم كل الأزمات التي مرت بها المملكة وسط حالة من التدهور الاقتصادي بسبب تداعيات فيروس كورونا إلا أن حساب المواطن لم يتم تأجيله ولا إلغائه اعتماد الأسر على الدخل الشهري

لقد تم صرف أول دفعة من برنامج حساب المواطن في ديسمبر 2014 ومن خلاله استهدفت الحكومة أكبر عدد من الفئات الأكثر استحقاقاً للمال وفقاً للضوابط والشروط، وكان لبرنامج حساب المواطن تأثير كبير في رفع العبء والمعاناة عن الكثير من الأسر السعودية التي لا تملك أي دخل شهري للحصول على المطالب والاحتياجات، واليوم خلال السطور التالية ننشر لكم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 لشهر أبريل 2024 ترقبوا معنا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 77 لشهر أبريل 2024

يهتم المواطنين كثيراً بمعرفة الموعد المحدد لصرف مستحقات دعم حساب المواطن لأنها الدفعة الأقرب والأهم بالنسبة للمواطنين لأنها تأتي تزامناً مع حلول عيد الفطر، ويهتم المستفيدين بمعرفة القرارات التي اتخذتها الحكومة في تعديل موعد الصرف الذي يأتي أول أيام عيد الفطر ويريدون معرفة الموعد الجديد استعداداً للصرف، كان من المقرر أن يتم صرف الدفعة 77 يوم الأربعاء الموافق 10 من أبريل لكن سوف يتم تبكير موعد الصرف سيبدأ من الأحد الموافق 7 من أبريل ولمدة 3 أيام وخلال الساعات القليلة القادمة يتم الكشف عن ذلك بشكل رسمي من قبل الجهة المسؤولة.

رابط الاستعلام والتسجيل في حساب المواطن 1445

منذ فترة قصيرة تم تفعيل رابط التسجيل الالكتروني لاستقبال أعداد جديدة للاستفادة من الدعم النقدي حساب المواطن ومن أجل الاستعلام عن حالة الطالب وكل ما عليكم اتباع ما يلي:.