انخفاض كبير في أسعار شاي العروسة.. دفعة واحدة بقيمة 20 جنيهًا

كشف تجار اليوم عن تراجع ملحوظ في أسعار الشاي في مصر، حيث سجلت أول تراجع لها في إطار تنفيذ مبادرة حكومية تهدف إلى خفض أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، وأفاد التجار بأن سعر شاي العروسة شهد انخفاضا يصل إلى 20 جنيها للكيلو، ليصبح سعر الكيلو اليوم الأربعاء حوالي 205 جنيهات بدلا من 225 جنيها، يأتي هذا التراجع في أسعار الشاي كخطوة إيجابية ترحب بها العديد من الأسر المصرية، حيث من المتوقع أن تساهم في تخفيف العبء المالي عن كاهلهم وتحسين مستوى قوتهم الشرائية.

تراجع تاريخي في أسعار شاي العروسة بمبادرة الحكومة

تراجعت أسعار شاي العروسة لأول مرة في تاريخها، وذلك استجابة لمبادرة الحكومة الموجهة نحو خفض أسعار السلع الأساسية، وأكد أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار ستشهد انخفاض ابتداء من اليوم ، وذلك تنفيذا للتوجيهات الحكومية، وأوضح عشري أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وجه كافة الشركات واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بضرورة خفض أسعار السلع بعد استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وإخراج كافة البضائع من الجمارك.

تراجع أسعار الشاي يحدث مفاجأة في السوق المصري

في تطور مفاجئ لسوق الشاي في مصر، شهدنا تراجع في أسعار شاي العروسة بعد فترة ارتفاع جديدة، في 24 يناير 2024، قامت شركة شاي العروسة، التي تتمتع بحصة كبيرة في السوق، برفع أسعارها إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع سعر الكيلو من 195 جنيها إلى 225 جنيها، وارتفع سعر الكرتونة الواحدة التي تحتوي على 12 كيلو إلى 2700 جنيه.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع لم يدم طويلا، حيث شهدنا تراجع سريع في الأسعار بعد ذلك، الآن، يمكن شراء الشاي بسعر 205 جنيهات للكيلو، مما يشكل تراجعا بنحو 20 جنيها عن أسعار الارتفاع السابقة.