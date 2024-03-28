استثمر أموالك بذكاء واحصل على عوائد يومية تصل إلى 630 جنيها.. الحل الأمثل للاستثمار الآمن والمربح

مع تغيرات الظروف الاقتصادية التي شهدتها مصر في الأشهر الأخيرة، باتت عمليات الاستثمار وفتح المشاريع التجارية تتطلب تفكير متأني وحسابات دقيقة، ولتلبية حاجات المواطنين لمصادر آمنة للتوفير والاستثمار، أصبحت شهادات الادخار هي الحل الأمثل في الوقت الراهن، فهل تتساءل عن أفضل شهادة ادخار يمكنك شراؤها في الوقت الحالي؟ إليك التفاصيل والمكاسب المالية لشهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة التي يمكن أن تكون الحلا الأمثل لتأمين مستقبلك المالي بكل سهولة وأمان.

شهادات جديدة من البنك الأهلي وبنك مصر

البنك الأهلي وبنك مصر يطلقان شهادات جديدة بعوائد تصل إلى 27% عند نهاية المدة، مع تحديد دوريات صرف متنوعة تلبي احتياجات المستثمرين.

الشهادات تتضمن البلاتينية وطلعت حرب، مع مزايا مختلفة لكل منها.

العائد السنوي يصل إلى 23.5% عند الصرف الشهري و23% عند الصرف اليومي.

تقديم الشهادات جاء في إطار سعي البنوك لتلبية احتياجات العملاء وتوفير فرص استثمارية مجزية في السوق المصرية.

طريقة التقديم للحصول الشهادات الجديدة من البنك الأهلي أو بنك مصر

للتقديم على إحدى الشهادات الجديدة من البنك الأهلي أو بنك مصر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة فرع البنك الأهلي أو بنك مصر الأقرب إليك. استفسر عن شهادات الادخار الجديدة المتاحة واطلب المعلومات اللازمة حول شروط الحصول عليها والعوائد المتوقعة. املأ استمارة الطلب وقدمها للموظف المختص في البنك، مع تقديم الهوية الشخصية أو أي وثائق أخرى مطلوبة.

حساب العائد المالي

لحساب العائد المالي المتوقع، يمكنك استخدام الصيغة التالية:

العائد=المبلغ المستثمر×نسبة الفائدة100العائد=المبلغ المستثمر×100نسبة الفائدة​، على سبيل المثال: