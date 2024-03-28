استثمر فلوسك بأمان.. تعرف على تفاصيل شهادات المليونيرات في 4 بنوك

هل تبحث عن طريقة للاستثمار بأمان وضمان حماية أموالك؟ في ظل التحديات التي قد تواجهك في سوق الاستثمار، تكون الحفاظ على رأس المال وتأمين الدخل الشهري من أهم الأولويات، إذا كنت تخشى فقدان أموالك في حالة السرقة أو التغيرات غير المتوقعة، فإليك الحل، نقدم لك تفاصيل شهادات المليونيرات في 4 بنوك، والحصول على فرصة للاستثمار بثقة وأمان، دون القلق من فقدان أموالك.

تفاصيل شهادات المليونيرات

تقدم بنوك التعمير والإسكان، والتجاري الدولي CIB، والقاهرة، وأبو ظبي الأول فرص استثمارية مميزة لعملائها، حيث أعلنت عن تقديم شهادات ذات آجل 3 سنوات للمليونيرات بأسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري، إليكم التفاصيل الهامة:

يتطلب الحصول على هذه الشهادات الحد الأدنى للشراء، حيث يجب أن يكون المبلغ المستثمر مليون جنيه أو 2.5 مليون جنيه أو 3 ملايين جنيه وفقا لسياسة كل بنك. توفر هذه الشهادات فوائد مرتفعة، حيث يصل سعر الفائدة إلى 19.75% سنويا. يتم صرف العائد من هذه الشهادات شهريا، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة المستمرة من أرباحهم. بالإضافة إلى شهادات المليونيرات، تقدم البنوك أيضا شهادات للعملاء العاديين بحد أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه أو 10 آلاف جنيه، مع أسعار فائدة مخفضة بالمقارنة مع الشهادات المخصصة للمليونيرات. تأتي هذه الشهادات بمدة استثمارية ثابتة لمدة 3 سنوات، مما يتيح للمستثمرين الاستفادة من عائد ثابت ومضمون على أموالهم.

فرص استثمارية متنوعة مع بنوك مصرية رائدة