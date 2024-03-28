المعاشات زادت…الان استعلام عن الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين في العراق شهر مارس 2024

رواتب المتقاعدين في العراق 2024، حيث يتوجه العديد من المواطنين الذين يسعون للاستفسار عن رواتب المتقاعدين في جمهورية العراق بالحث من اجل الحصول مواعيد الزيادات الزيادات المقبلة، تم تداول أخبار خلال الساعات القليلة الماضية تفيد باقرار زيادة في الرواتب الجديدة للمتقاعدين في العراق من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، خلال الفترة القليلة المقبلة مما أثار فرحة الجميع نظرًا للإعلان الرسمي عنها، ووفقًا للتقارير، سيتم إضافة مبلغ يقدر بمئة ألف دينار إلى الرواتب الحالية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع الحصول على موعد إقرار تلك الزيادات.

شروط الحصول على زيادة الرواتب للمتقاعدين بالعراق:

سنقوم بمراجعة معًا الشروط الضرورية للحصول على هذه الزيادة، وتتضمن الشروط التالية:

1. يجب أن يكون المتقاعد مواطنًا عراقيًا وحاصلًا على الجنسية العراقية.

2. يجب على المتقاعد سداد جميع الاشتراكات اللازمة خلال فترة عمله،

3. يجب أن يكون عمر المتقاعد أكثر من سبعين عامًا، حيث تمنح الزيادة فقط للمتقاعدين الذين تجاوزوا هذا العمر.

4. يشترط عدم غياب المتقاعد عن العمل لمدة تتعدى العشرين يومًا، وذلك لضمان استحقاقه للزيادة المالية.

5. يجب أن يكون للمتقاعد حساب بنكي في أحد البنوك المحلية، حيث سيتم إيداع الزيادة المالية في هذا الحساب.

6. يتعين على المتقاعد تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإثبات استحقاقه للحصول على هذه الزيادة المالية.

رابط زيادة الرواتب للمتقاعدين بالعراق: