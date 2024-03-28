السعر مناسب والمواصفات جبارة .. مزايا هاتف اوبو oppo find x5

في عالمنا اليوم أصبحت الهواتف الذكية أمر لا غنى عنه في جميع شؤون حياتنا اليومية والعملية، ويعد هاتف اوبو oppo find x5 أحد هذه الهواتف الذي يجسد تجربة متطورة لا مثيل لها حيث يجمع بين الحداثة والتطور وبين الاناقة والتميز فهو تجربة فريدة لمستخدميه بالإضافة أنه يتمتع بالعديد من المزايا التي جعلته مميزا ضمن أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة حاليا، من خلال هذا المقال سنتعرف على مزايا الهاتف حتى يستمتع بها مستخدميه.

أبرز مزايا ومواصفات هاتف اوبو oppo find x5

في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي نشهده فيعد عالم الاتصالات والتقنية الحديثة هو أهم ما يشغل بال كثير من الأشخاص، وتعد الهواتف الذكية أحد هذه التطورات، يعتبر هاتف اوبو oppo find x5 احد اصدارات شركة أبو الذي يتمتع بتجربة مميزة لمستخدميه لما يتمتع به من مزايا رائعة ترضي جميع مستخدميه منها ما يلي:

الشاشة يتمتع بشاشة من نوع AMOLED بحجم 6.43 بوصة بدقة 1080×2400 بيكسل وبجودة FHD+ سعة البطارية تعمل البطارية بسعة 4800 ميلي أمبير حيث تدعم تقنية الشحن السريع. المعالج يعمل بمعالج ميدياتك Dimensity 900 ثماني النواة، الإثنين الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.4 جيجا هيرتز. الكاميرا لديه كاميرا أمامية واحدة تأتي بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 مستشعر سوني، و كاميرا خلفية ثلاثية ، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، والثانية 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 والثالثة 50 ميجا بيكسل. نظام التشغيل يشمل نظام تشغيل Android 12 بواجهة اوبو. لون الهاتف يتوفر من الهاتف ألوان الأبيض والأسود. التخزين مساحة تخزين 256 جيجا مع 8 جيجا رام. الذاكرة العشوائية الذاكرة العشوائية بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت.

سعر هاتف اوبو oppo find x5

يتميز سعر الهاتف أنه مناسب لكثير من الأشخاص الذين يرغبون في اقتنائه ويكون سعره في بعض الدول كالآتي: