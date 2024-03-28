لو عاوز تبني .. اخر اخبار التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية

خلال الأيام الماضية فقد أعلنت الحكومة المصرية عن وجود مجموعة من الإجراءات الجديدة الخاصة بمخالفات البناء على الأراضي الزراعية حيث يهدف القانون إلى مواجهة مخالفات البناء والحد من أخطاء البناء السابقة وذلك لتنظيم أوضاع البناء وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية وإحداث تطوير شامل لكل من المرافق والخدمات في الجمهورية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على اخر اخبار التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

ما هي آخر قرارات الحكومة المصرية في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية؟

بادرت الحكومة المصرية بعقد التصالح في مخالفات البناء وذلك وفق شروط محددة وضعتها للتصالح مع المواطنين ويتم ذلك من خلال تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في قانون التصالح الجديد، بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات التي تم عرضها على مجلس النواب، حيث تسمح الحكومة بإمكانية تقسيط قيمة التصالح على مدار حوالى 3 سنوات، مع دفع مقدم 25% من القيمة الإجمالية للبناء.

ما هي شروط التصالح في مخالفات البناء العمرانية؟

لقد وضعت الحكومة المصرية مجموعة من الشروط للتصالح في مخالفات البناء والتي تتمثل في الآتي: