موعد وقيمة زكاة الفطر لعام ٢٠٢٤ وفقًا لتصريحات دار الإفتاء المصرية

لقد شرع الله تبارك وتعالى زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد، لذلك يتساءل كثير من المسلمين عن قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها وعلى هذا فقد حدد الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية ورئيس هيئة الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم قيمة الزكاة لهذا العام، ومن خلال هذا السياق سنتعرف على قيمة زكاة الفطر لهذا العام ومتى موعد إخراجها.

ما هي قيمة زكاة الفطر لعام ٢٠٢٤؟

لقد جاءت تقدير قيمة زكاة الفطر لعام ٢٠٢٤ بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة الدكتور أحمد الطيب بأنه سوف تكون قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام بمقدار 35 جنيها كحد أدنى عن كل فرد ويمكن الزيادة عن هذا المبلغ لمن يرغب في ذلك وهذا من المستحب وذلك لمن كانت ظروفه تسمح بذلك، وقد أكد فضيلة المفتي أن قيمة زكاة الفطر تعادل ٢,٥ كيلوجرام من القمح عن كل فرد نظراً لأنه غالب قوت أهل مصر.

موعد إخراج زكاة الفطر لعام ٢٠٢٤

أوضح مفتي الجمهورية أنه يجوز إخراج زكاة الفطر لهذا العام من أول شهر رمضان وحتى قبيل صلاة عيد الفطر وأجاز المفتي بجواز إخراج زكاة الفطر نقودا بدلاً من الحبوب وذلك للتيسير على الفقراء والمحتاجين على أن يسهل عليهم شراء متطلباتهم التي يحتاجون إليها ولكن من المستحب إخراجها حبوبا اقتداء بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ناشد مفتي الجمهورية جميع المسلمين تعجيل زكاة الفطر وإخراجها للمستحقين من الفقراء والمحتاجين نظراً لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية استثنائية.