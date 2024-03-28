اصرف واشتري مستلزمات العيد .. موعد معاشات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة

تزامنا مع اقتراب شهر أبريل يتساءل الكثيرين من الموظفين عن موعد معاشات شهر أبريل 2024 حيث تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات شهر أبريل 2024 من خلال منافذ الصرف المختلفة، ومن المتوقع أن تصرف المعاشات بالزيادة المقررة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد الصرف نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لكي تكون في شهر مارس الجاري بدلا من شهر يونيو، وسوف نوافيكم بكل التفاصيل الكافية للمعاشات.

متى موعد إيداع معاشات شهر أبريل لعام ٢٠٢٤؟

من الجدير بالذكر أن هناك ١١ مليون مواطن مستفيد من المعاشات ومن أجل ذلك فهم يرغبون في معرفة موعد صرف معاش شهر أبريل القادم، ومن المقرر أن يبدأ معاشات شهر أبريل 2024 في الأسبوع الأول من الشهر، ومن المحتمل أن يكون يوم الإثنين الموافق 1 أبريل، وسوف يستمر الصرف لمدة 6 أيام، لينتهي يوم 6 أبريل 2024 المقبل، ومن المتوقع أن تصرف المعاشات بالزيادة المقررة للمستفيدين والتي تبلغ قيمتها 15% كحد أقصى.

كيفية الاستعلام عن المعاشات 2024

أتاحت وزارة المالية إمكانية الاستعلام عن معلومات حول صرف المعاشات في عام 2024 وقيمتها بعد الزيادة المقررة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكي يتم الاستعلام يتطلب اتباع الخطوات التالية: