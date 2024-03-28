قبل العيد وبزيادة الجديدة كمان” موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 .. اخبار زي السكر!!

يرغب الكثيرون في معرفة موعد صرف معاشات تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة الجديدة، يأتي هذا البرنامج كواحد من المبادرات الاجتماعية الحكومية المقدمة للمواطنين صاحبي الدخل المحدود والأسر المعدمة، وذلك بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتوفير الدعم الاجتماعي الضروري لسد احتياجاتهم الرئيسية، كما ورد في البيان حيث دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تقديم زيادات في قيمة هذه المعاشات لتحسين أوضاع المحتاجين معيشيًا، وعبر موقعنا سنعرض لكم كافة المعلومات الجوهرية حول هذا الموضوع ابقوا معنا للمزيد من المعلومات.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بزيادة معاشات حملة بطاقات التضامن والكرامة بنسبة 15%، ومن المفترض تطبيق هذا القرار مع حلول شهر مارس من العام الحالي 2024، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة التضامن الاجتماعي، الطريقة لحساب الزيادة تكون بضرب القيمة الأصلية للمعاش الشهري في معامل 1.15، وبذلك يُحصل على إجمالي المعاش بعد إضافة الزيادة، فلو كان المعاش يبلغ 450 جنيهًا، سيصير بعد الزيادة 517.5 جنيه إضافة إلى ذلك، أشار الرئيس السيسي إلى أن هناك زيادة أخرى في المعاشات بتكلفة اجمالية قدرها 180 مليار جنيه، ومن المنتظر أن يتم تطبيق تلك الزيادة تزامنًا مع موعد صرف المعاشات لشهر مارس ضمن الإطار الزمني لهذا العام.

كيفية الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة باستخدام الرقم الوطني 2024

يمكن للمستفيدين الحصول على معلومات حول تاريخ صرف معاش التضامن والكرامة للعام 2024 من خلال التوجه إلى أقرب فرع لمكاتب البريد، أو الاستعلام عن طريق الإنترنت بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي ومتابعة الخطوات الموضحة: