تكنولوجيا

أرخص موبايل ريلمي في مصر دلوقتي! عرض رهيب هيخليك تطير من الفرحة!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ دقيقة واحدة
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منذ أن ظهرت شركة ريلمي في الأسواق العالمية وهي حريصة على أن تقدم هواتف ذكية ذات مواصفات عالمية وأسعار تنافسية، وأخيرا أطلت علينا بهاتف جديد وهو هاتف relmi C30 ذات الأسعار والمواصفات الرائعة التي لا مثيل لها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أرخص موبايل ريلمي في مصر ألحق العرض.

مواصفات هاتف realme C30

  • ولأن الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف سوف نعرضها لكم فيما يلي:
نوع الهاتفهاتف ذكي
اسم الهاتفRealme C30
نوع الشاشةIPS LCD
حجم الشاشة٦،٥ بوصة
نوع المعالجUnisoc Tiger T612، 
GPRSيدعم
Edgeيدعم
سعة التخزين الداخلية٣٢ ، ٦٤ جيجا بايت
عدد الرامات٢،٣،٤ جيجا بايت
سعة التخزين الخارجيةيدعم
عدد الكاميراتاثنين (واحدة أمامية، واحدة خلفية)
دقة الكاميرا الأمامية٥ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الخلفية٨ ميجا بيكسل
نظام التشغيلاندرويد ١٣
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة شحن البطارية١٠ وات
ألوان الهاتفمتوافرا بالألوان التالية الأخضر والأزرق

مميزات هاتف realme C30

ولأن الكثير يتساءل عن ميزات ذلك الهاتف ذات المواصفات الرائعة، فهذه هي أبرز مميزاته:

  • حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة.
  • بالإضافة أيضاً إلى أنه متوافر بألوان عصرية وحديثة وشكل شيك وعصري يناسب جميع الأذواق والأعمار والفئات.
  • كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف بطارية قوية يمكنها العمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى شحن.
  • وأيضا يدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً ويمكن توسيعها من خلال ذاكرة تخزين خارجية لتحميل أكبر الملفات والصور.
  • كذلك أيضاً فهو يدعم شحن سريع جدا للبطارية ويمكنك شحنها كاملة في وقت قصير جداً.
  • وأيضا يدعم معالج قوي ومعدل تحديث لا مثيل له يمكنك من سهولة التنقل بين صفحاته.

أسعار هاتف realme C30

وبعد معرفة المواصفات والمميزات السابقة يجب أيضاً أن نوضح لكم أسعار ذلك الهاتف، وهي كما يلي:

  • حيث من المقرر أن يتم طرحه في الأسواق المصرية مقابل سعر ٤٠٠٠ جنيه مصري.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ دقيقة واحدة
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