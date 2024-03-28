أرخص موبايل ريلمي في مصر دلوقتي! عرض رهيب هيخليك تطير من الفرحة!

منذ أن ظهرت شركة ريلمي في الأسواق العالمية وهي حريصة على أن تقدم هواتف ذكية ذات مواصفات عالمية وأسعار تنافسية، وأخيرا أطلت علينا بهاتف جديد وهو هاتف relmi C30 ذات الأسعار والمواصفات الرائعة التي لا مثيل لها، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، أرخص موبايل ريلمي في مصر ألحق العرض.

مواصفات هاتف realme C30

ولأن الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات ذلك الهاتف سوف نعرضها لكم فيما يلي:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Realme C30 نوع الشاشة IPS LCD حجم الشاشة ٦،٥ بوصة نوع المعالج Unisoc Tiger T612، GPRS يدعم Edge يدعم سعة التخزين الداخلية ٣٢ ، ٦٤ جيجا بايت عدد الرامات ٢،٣،٤ جيجا بايت سعة التخزين الخارجية يدعم عدد الكاميرات اثنين (واحدة أمامية، واحدة خلفية) دقة الكاميرا الأمامية ٥ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية ٨ ميجا بيكسل نظام التشغيل اندرويد ١٣ سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة شحن البطارية ١٠ وات ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية الأخضر والأزرق

مميزات هاتف realme C30

ولأن الكثير يتساءل عن ميزات ذلك الهاتف ذات المواصفات الرائعة، فهذه هي أبرز مميزاته:

حيث أن أول تلك المميزات أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الحصول على رؤية واضحة.

بالإضافة أيضاً إلى أنه متوافر بألوان عصرية وحديثة وشكل شيك وعصري يناسب جميع الأذواق والأعمار والفئات.

كذلك أيضاً يدعم ذلك الهاتف بطارية قوية يمكنها العمل لساعات طويلة دون الحاجة إلى شحن.

وأيضا يدعم ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً ويمكن توسيعها من خلال ذاكرة تخزين خارجية لتحميل أكبر الملفات والصور.

كذلك أيضاً فهو يدعم شحن سريع جدا للبطارية ويمكنك شحنها كاملة في وقت قصير جداً.

وأيضا يدعم معالج قوي ومعدل تحديث لا مثيل له يمكنك من سهولة التنقل بين صفحاته.

أسعار هاتف realme C30

وبعد معرفة المواصفات والمميزات السابقة يجب أيضاً أن نوضح لكم أسعار ذلك الهاتف، وهي كما يلي: