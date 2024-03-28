كحك العيد زي زمان! أسرار الطعم المميز وطريقة التحضير خطوة بخطوة!

كيفية تحضير كحك العيد؟ محركات البحث مليئة عن هذا السؤال، خاصة مع الوصول إلى نصف شهر رمضان المبارك، تبدأ أغلب الأمهات للاستعداد من أجل تحضير الكحك، دائما نشعر بالعيد من خلال تناول الكحك أول يوم مع تحضيراته وخبزة قبلها، لكن يوجد الكثير من السيدات لا يستطيعون تحضيره مما يلجئون إلى شرائه من الخارج جاهزا مع ارتفاع الأسعار المبالغ بها، لذلك يفضل تحضيره في المنزل أفضل، لكي تضمني الجودة والنظافة وتوفير للأموال في ظل الغلاء المعيشي الذي نعيشه، لذلك وفرنا لكي أسهل طريقة لإعداد الكحك بمكونات بسيطة للغاية وأقل التكلفة.

كيفية تحضير كحك العيد؟

ننتظر العيد الفطر من عام إلى آخر من أجل تحضير كحك والتجمع مع العائلة، الكحك من أكثر الوصفات المحببة إلينا جميعا، نظرا لطعمه الرائع ومذاقه الطيب، غالبا يقدم في وجبة الإفطار أو العشاء بجانبه كوب من الحليب أو شاي، المميز به سهولة تحضيره، يمكن أن يتم إعداده في المنزل في أقل وقت بمكونات بسيطة، للتعرف على كيفية تحضيره، يمكنكِ حشو بالكثير من الحشوات مثل الملبن أو العجوة، تابعي فيما يلي:

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب سمن بلدي.

½ كوب سكر بودرة.

ملعقة من بيكنج بودرة.

ملعقة من المحلب المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملبن للحشو.

طريقة التحضير: