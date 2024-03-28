وداعاً للبشرة الداكنة! وصفة طبيعية لتبييض اليدين في 7 أيام فقط!

تبحث العديد من السيدات والفتيات عن طريقة مضمونة لتفتيح اليدين، لاعتبارها من أكثر المناطق المعرضة للشمس بشكل دائم، البعض يلجأ إلى استعمال منتجات العناية بالبشرة، لكنها تتضمن على العديد من المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة، إضافة إلى أن التكلفة المادية لهذه المنتجات مرتفعة للغاية، ولا تلائم العديد من الأفراد، لذلك ينصح باستخدام الوصفات الطبيعية، مكونات الطبيعية لا غني عنها، تعتبر الحل الأنسب وأمان أكثر، يمكنك تحضيرها بكل سهولة في المنزل، اليوم سنقدم لكم أفضل وصفة طبيعية لتبييض اليدين بأقل التكلفة والخطوات.

وصفة طبيعية لتبييض اليدين

تعتبر الوصفات الطبيعية من أكثر الطرق المضمونة لاستخدامها في البشرة، يمكنك بأقل التكلفة والمكونات تحضير وصفة تساعدك على تفتيح اليدين، لذلك وفرنا لكم أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح اليدين بخطوات بسيطة:

وصفة اليدين بالزبادي والكركم

الزبادي والكركم عندما يتم خلطهم، يعطي لنا أفضل وصفة تساعد على تفتيح البشرة، للتعرف على كيفية تحضير، تابعي فيما يلي:

المكونات:

ملعقة من الكركم.

ربع كوب زبادي.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الزيادي، الكركم، نخلط جميع المكونات، ثم نضع المزيج على اليدين.

نترك المزيج لمدة ثلث ساعة.

نغسل بالماء البارد.

وصفة تبيض اليدين بعصير الليمون

الليمون من أكثر المكونات التي تساعد على تفتيح البشرة، للتعرف على كيفية تحضير الوصفة، تابعي فيما يلي:

المكونات:

عصير الليمون طازج.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه عصير الليمون، نضع المزيج على اليدين لمدة ثلث ساعة.

نغسل اليدين باستخدام الماء، ثم نضع مرطب على اليد.

وصفة تبييض اليدين بالبطاطا

الكثير لا يعلم أن البطاطا تساعد على تفتيح البشرة، لذلك جئنا إليكم طريقة تحضير خلطة البطاطا، وهي كالآتي:

المكونات:

ثمرة بطاطا.

ملعقة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

نحضر قدر، نضيف إليه ماء، نضع البطاطا على حرارة مرتفعة، نقوم بسكبها، لكي تنضج بشكل أسرع، ثم تترك لكي تبرد.

نهرس البطاطا، ثم نضيف زيت الزيتون، نقلب جميع المكونات حتى نحصل على مزيج متجانس.

نضع المزيج على اليدين، يترك لمدة ربع ساعة، ثم يدلك بحركات دائرية، يغسل بالماء.

وصفة تبييض اليدين بالخيار

المكونات:

كوب عصير خيار.

ملعقة من عصير الليمون.

كركم.

طريقة التحضير: