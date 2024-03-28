اعملي بيتزا زي المحلات بالظبط! أسرار العجينة الهشة وطريقة التحضير خطوة بخطوة!

البيتزا من الوصفات التي يعشقها الكثير خاصة الأطفال، أغلب يفضل تناولها في المطاعم بالخارج، لاعتقادهم أن طعمها يكون الذ وشهي أكثر، من جانب آخر يوجد الكثير من السيدات الذي يجدون صعوبة في إعداد عجينة، مما يلجئون إلى طلبها من الخارج، لكن يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة بدون بذل مجهود كبير أو ووقت، مكوناتها يوجد أغلبها في المنزل، سوف لا تحتاجين إلى شراء شيء من الخارج، اليوم جئنا إليكم بأفضل طريقة تحضير عجينة البيتزا بخطوات بسيطة وبأقل التكلفة.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

البيتزا تعتبر من الأكلات سريعة التحضير، لكن يفضلها الكثير من الأفراد، طعمها رائع ومذاقها طيب، يمكنك تحضيرها بالكثير من الحشوات سواء جبنة وخضروات، دجاج، اللحم، بناء على نار ترغبين، إذا كنت ترغبين في معرفة كيفية تحضير عجينة البيتزا، تابعي فيما يلي:

المكونات:

أربع أكواب من دقيق أبيض.

½ كوب زيت.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

½ ملعقة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب ونصف ماء دافىء من أجل العجن.

ملعقتين من اللبن البودرة.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه دقيق، سكر، ملح، خميرة، نخلط جميع المكونات جيدا.

نضيف الزيت، الماء، الحليب، نقلب جميع المكونات لمدة عشرة دقائق.

نترك العجينة لكي ترتاح لمدة ساعتين ونصف بمكان دافىء.

بمجرد أن تخمر، نشكلها على شكل كرات، نضيف إليها الحشو والمكونات، تدخل الفرن على حرارة متوسطة.

طريقة عجينة بيتزا بالزبادي

المكونات:

4 أكواب ونصف دقيق أبيض.

كوب زبادي.

¾ كوب ماء دافىء.

½ كوب زيت زيتون.

ملعقة من السماق، الخميرة الفورية.

ملعقتين من الملح.

¼ كوب زعتر.

ملعقة من السكر.

طريقة التحضير: