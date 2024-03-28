الكبدة الإسكندراني زي المحلات بالظبط! اسرار الطعم المميز وطريقة التحضير خطوة بخطوة

فمن منا لا يعشق الكبدة الإسكندراني، تعتبر من الأكلات الحرشة التي تتميز بطعمها الشهي ومذاقها الخاص، يمكنك إعدادها في أقل وقت بمكونات يوجد أغلبها لديكي في المنزل، لا أحد يستطيع مقاومة طعمها الرائع، لذلك يكون عليها إقبال من قبل الكثير من الأشخاص، يلائم تقديمها على مائدة رمضان، خاصة إذا جاء إليك ضيوف بشكل مفاجئ أو في التجمعات العائلية أو المناسبات المتنوعة، لا أحد يستطيع مقاومة طعمها المميز، يمكن تقديمها بجانب طبق من المكرونة أو الأرز الأبيض أوحشوها في خبز عربي او فينو، اليوم سنقدم لكم طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المحلات بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير الكبدة الإسكندراني مثل المحلات

الكبدة الاسكندراني من أكثر الوصفات المحببة إلينا جميعاً، نظرا لطعمها الرائع والمميز، يمكن تحضيرها في أقل وقت بمكونات بسيطة للغاية، لذلك يكون عليها إقبال من قبل العديد من الأشخاص، يمكنك تقديمها على مائدة رمضان إلى عائلتك، أو إذا كان لديك تجمع عائلي أو مناسبات متنوعة، للتعرف على كيفية إعدادها بأسهل طريقة، تابعي فيما يلي:

المكونات:

كيلو كبدة بلدي.

فلفل حار مقطع.

فلفل رومي مقطع.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من كزبرة جافة.

ملعقتين من الخل.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

زيت.

رأس الثوم.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الثوم، الكزبرة، الكمون، نضيف إليه الخل، الليمون، الملح، الكبدة، نقلب جميع المكونات جيدا.

نحضر طاسة بها زيت، ثم نضيف الكبدة، نضع الفلفل، ثم نقلبها، ننتظر حتى تنضج.

نحضر خبز، نحشو بالكبدة، تقدم بجانبها طحينة وسلطة.

طريقة تحضير الكبدة الشرايح

المكونات:

كيلو من الكبدة الشرايح.

عصير الليمون.

ملعقة من الخل.

ملعقة من الثوم المهروس.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الملح.

¼ كيلو من البصل شرائح.

¼ كيلو فلفل أخضر.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

بهارات اللحم.

زيت.

طريقة التحضير: