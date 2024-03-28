“واتساب يصدم العالم بهذه الميزة”اضافة ميزة جديدة لتحميل جميع الصورة والفيديوهات بجودة HD سابق الكل في المعرفة  

يعد تطبيق واتساب من أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي بين الأشخاص لتوافر العديد من المميزات، حيث يعمل تطبيق واتساب لإطار أندرويد بتوفير ميزة جديدة لتحميل جميع المصورة والفيديوهات بجودة hd، حيث إن هذه الميزة تمنح المستخدم خيار إرفاق الوسائط بجوده عاليه وبجوده قياسية، وفي حالة الرغبة باستخدام هذا التطبيق يمنحك تلقائيا هذه الميزة لكافة تحميلات الوسائط والفيديوهات المستقبلية.

ميزة جديدة لتحميل جميع الصورة والفيديوهات بجودة hd

حيث إن تطبيق واتساب تطلق ميزة جديدة لتحميل جميع الصورة والفيديوهات بجودة hd مؤخرا للمستخدمين بواسطة متتبع تحديث WhatsApp WABetaInfo في آخر إصدار تجريبي لنظام اندرويد22.24.7.17، وهذه الميزة تمكن المستخدم من تثبيت ثلاث رسائل في الدردشات الفردية والجماعية، وحسب آخر قرارات تم طرح الإصدار التجريبي لنظام أندرويد يوم الإثنين السابق من خلال ابلكيشن جوجل بلاي بيتا بالتحديث الجديدة، التي تمنح مستخدمي هذا الإصدار إمكانية ضبط جوده تحميل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة عبر الإعدادات.

ما هي مميزات تطبيق واتساب لنظام أندرويد؟

يتميز آخر اصدار لتطبيق واتس اب، بالكثير من المميزات التي تمكن المستخدم من الآتي:

رؤية خيار الإعداد الجديد ضمن قائمة التخزين والبيانات.

بالجودة القياسية وجوده hp التي تمكن المستخدم من تحميل الوسائط بأعلى جود مدعمه.

وبالرغم من ان هذه الميزه تطبق على نظام أندرويد، ولكن لم يتم تجريبها لنظام ios ،او تطبيق سطح المكتب، وهذا لان اي من الخيارات لا يمنح المستخدمين بإرسال الوسائط بدقه عاليه، خاصه إذا كان المستند كبير الحجم.

أنواع واتساب جي بي أخر إصدار 2024

الكثير من المواطنين عن أفضل أنواع واتساب جي بي آخر إصدارها، والتي تتمثل في واتساب جي بي الأخضر والأزرق والذهبي، وهذه أنواع التطبيقات التي تم إصدارها للتحديثات الجديدة تتمثل في التالي: