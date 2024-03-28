تكنولوجيا
تحديث بدون حظر.. خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024 وأهم مميزات التطبيق
مميزات تطبيق واتساب الذهبي
يحمل التحديث الجديد لواتساب الذهبي V11.30 مجموعة من الميزات التي تسهل عليك القيام بمهام متنوعة، وتشمل:
- تم ترقية واتساب بلس الذهبي ليكون ضد الحظر.
- استخدمت النسخة 2.23 لإنشاء التحديث، ويتضمن توسيع وضع الحالي بشكل آلي لفترة تزيد على 30 ثانية.
- إضافة وظيفة فصل الواتساب عن الإنترنت.
- توفير ميزة “التستر على لوحات العرض” كجزء من الخصوصية.
- منع حذف النصوص المكتشفة في الخصوصية.
- توقف تلقائيًا عن تحديث حالتك لتوضيح أنك شاهدتها.
- عدم عرض إشعارات لحالة تحميل الملف بعد تحويله.
- إضافة وضع الخصوصية أثناء المحادثة للمساعدة في تحديد حالة المستخدم.
- إضافة ميزة قفل المحادثات الخاصة باستخدام رمز لتأمين الدردشات وإخفائها.
- تشغيل التسجيلات تلقائيًا.
- تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.
- حل مشكلة تنزيل الثيمات بنجاح.
- تمكين رسائل آلية دون عوائق.
- تنزيل حالة واتساب بسهولة.
- إمكانية حذف أي رموز مشاعر تم تحميلها مسبقًا.