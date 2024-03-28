تكنولوجيا

تحديث بدون حظر.. خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024 وأهم مميزات التطبيق

صورة lekaa lekaaمنذ 5 ساعات
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تحميل واتساب الذهبي
تحميل واتساب الذهبي

تحميل واتساب الذهبي، يُعتبر واتساب الذهبي واحدًا من أبرز النسخ المعدلة لتطبيق واتساب المتاحة حاليًا، حيث يمكن تحميله واستخدامه لإرسال الرسائل النصية، تقدم نسخة واتساب الذهبي الأصلية والمتاحة بصيغة APK مجموعة متنوعة من الوظائف الإضافية التي تلبي احتياجات المستخدمين، بالإضافة إلى ذلك، يُمكن لهذا الإصدار العمل على مجموعة واسعة من أجهزة الهواتف، مثل أندرويد وآيفون وشاومي، مما جعله يحظى بشهرة كبيرة حول العالم.

خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024

اليكم خطوات تحميل واتساب الذهبي 2024:

  • عند البحث في محرك البحث جوجل، يمكنك كتابة “تنزيل واتساب الذهبي”.
  • بمجرد ظهور النتائج، اختر إحدى المواقع الموثوقة التي توفر ملفات APK.
  • بعد ذلك، قم بالنقر على زر “تنزيل” وانتظر بضع دقائق حتى يتم تنزيل الملف على جهازك.
  • بمجرد الانتهاء، قم بتثبيت الملف عن طريق اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يرجى الانتباه إلى أن تحميل التطبيقات من مصادر غير معتمدة قد يعرض جهازك للمخاطر، لذا يجب أن تتأكد من اختيار مواقع توفر ملفات APK بمصداقية وأمان.

 مميزات تطبيق واتساب الذهبي 

يحمل التحديث الجديد لواتساب الذهبي V11.30 مجموعة من الميزات التي تسهل عليك القيام بمهام متنوعة، وتشمل:

  • تم ترقية واتساب بلس الذهبي ليكون ضد الحظر.
  • استخدمت النسخة 2.23 لإنشاء التحديث، ويتضمن توسيع وضع الحالي بشكل آلي لفترة تزيد على 30 ثانية.
  •  إضافة وظيفة فصل الواتساب عن الإنترنت.
  •  توفير ميزة “التستر على لوحات العرض” كجزء من الخصوصية.
  •  منع حذف النصوص المكتشفة في الخصوصية.
  • توقف تلقائيًا عن تحديث حالتك لتوضيح أنك شاهدتها.
  •  عدم عرض إشعارات لحالة تحميل الملف بعد تحويله.
  • إضافة وضع الخصوصية أثناء المحادثة للمساعدة في تحديد حالة المستخدم.
  •  إضافة ميزة قفل المحادثات الخاصة باستخدام رمز لتأمين الدردشات وإخفائها.
  •  تشغيل التسجيلات تلقائيًا.
  •  تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.
  •  حل مشكلة تنزيل الثيمات بنجاح.
  •  تمكين رسائل آلية دون عوائق.
  •  تنزيل حالة واتساب بسهولة.
  •  إمكانية حذف أي رموز مشاعر تم تحميلها مسبقًا.
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صورة lekaa lekaaمنذ 5 ساعات
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