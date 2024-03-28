أسرار كحك العيد الناعم الدايب وبسكويت لا يقاوم أعرفي الطريقة قبل العيد

دليلك الشامل لإعداد كحك العيد وبسكويت لا يقاوم حيث أن عندما نستقبل شهر رمضان المبارك بأجوائه الروحانية وتقاليده المميزة، تجد العديد من السيدات أنفسهن في رحلة بحث عن وصفات تحضير كحك وبسكويت العيد بطابع جديد ومبتكر، ولذلك نوفر إليكم الآن مجموعة من التفاصيل والتريكات الخاصة بنجاح كحك العيد في البيت ويمكن الوصول إلى درجة كحك العيد الدايب زي المحلات بالضبط فقط اتبع التعليمات المضبوطة.

دليلك الشامل لإعداد كحك العيد وبسكويت لا يقاوم

إذا كنت تبحث عن سر تحضير هذه الحلويات بطريقة تضمن لك الحصول على نتائج لا تقاوم، فأنت في المكان الصحيح.

المكونات

ملعقتين كبيرتين من السمسم.

ملعقة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

كوبين ونصف من السمن البلدي.

كوب من اللبن الدافئ.

ملعقة من رائحة الكحك.

سكر حسب الرغبة.

سكر بودرة ناعم للتزيين.

خطوات التحضير

اخلطي المكونات الجافة معا في وعاء.

سخني السمن ثم اخلطيه مع الخليط الجاف حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

في وعاء آخر، امزجي الخميرة مع اللبن الدافئ والسكر واتركيها تختمر، ثم أضيفيها إلى العجين.

قطعي العجين إلى قطع صغيرة وشكليها على هيئة كرات، ضعي في كل كرة قطعة من الحشو، ورتبيها في صينية مدهونة بالسمن.

اخبزيها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة نصف ساعة، ثم زينيها بالسكر البودر.

طريقة عمل بسكوت العيد

دليلك الشامل لإعداد كحك العيد وبسكويت لا يقاوم حيث أن بسكوت العيد يحتل مكانة مميزة في قلوبنا، فهو ليس مجرد حلوى، بل هو جزء من تقاليد العيد التي نتوارثها جيل بعد جيل.

المقادير

كيلو من الدقيق.

4 بيضات.

قليل من النشادر.

زبدة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة من بيكنج صودا.

سكر بودر.

خطوات التحضير