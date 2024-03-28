هبوط في أسعار الذهب.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 28 مارس في محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الخميس 28 من شهر مارس لعام 2024 تشهد تراجعا في الأسعار ويأتي ذلك بالتزامن مع ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازي، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري آخر تحديث لسعر الذهب في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم الخميس 28 مارس

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر يبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 3537 جنيه مصري.

يبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 في مصر حوالي 3480 جنيه مصري. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر يبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في مصر حوالي 3095 جنيه مصري.

يبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 في مصر حوالي 3045 جنيه مصري. سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر يبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 18 في مصر حوالي 2652.8 جنيه مصري.

يبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 18 في مصر حوالي 2610 جنيه مصري. سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر يبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 في مصر حوالي 2069.2 جنيه مصري.

يبلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 في مصر حوالي 2035 جنيه مصري. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر يبلغ سعر بيع جنيه الذهب في مصر حوالي 24760 جنيه مصري.

يبلغ سعر شراء جنيه الذهب في مصر حوالي 24360 جنيه مصري. سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية يبلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصات العالمية حوالي 2193 دولار امريكي.

يبلغ سعر شراء أوقية الذهب في البورصات العالمية حوالي 2192 دولار أمريكي.

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