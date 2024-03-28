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هبوط في أسعار الذهب.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الخميس 28 مارس في محلات الصاغة
أسعار الذهب اليوم الخميس 28 من شهر مارس لعام 2024 تشهد تراجعا في الأسعار ويأتي ذلك بالتزامن مع ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك والسوق الموازي، ونستعرض معكم اليوم خلال موقعنا الإخباري آخر تحديث لسعر الذهب في السوق المصري.
سعر الذهب اليوم الخميس 28 مارس
|سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر
|سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر
|سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر
|سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر
|سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر
|سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية
يبلغ سعر بيع أوقية الذهب في البورصات العالمية حوالي 2193 دولار امريكي.
يبلغ سعر شراء أوقية الذهب في البورصات العالمية حوالي 2192 دولار أمريكي.
نصائح حول شراء الذهب
- مقارنة الأسعار بين مختلف المحلات والشراء من تاجر أمين.
- الحصول على فاتورة شراء تضمن مواصفات الذهب.
- الشراء من محلات صاغة موثوقة.