مفاجآت رامز جاب من الأخر ح 18 .. أعرف مين ضيوف رامز جلال اليوم رمضان 2024

إليك كل المعلومات حول من يواجه مقالب رامز جلال المثيرة اليوم حيث أن في حلقة مليئة بالإثارة والتشويق من برنامج “رامز جاب من الآخر”، الذي يعرض على شاشة “إم بي سي”، استقبل الفنان الشهير بمقالبه الجريئة، رامز جلال، ضيفين لم يكونا سوى الفنانة مها أحمد وفادي خفاجة، اللذين أثارا الجدل مؤخرا بسبب فضائح متعلقة بتطبيق “تيك توك”.

موعد عرض رامز جاب من الأخر

برنامج “رامز جاب من الأخر” يعرض خلال شهر رمضان 2024 على قنوات إم بي سي مصر ويعاد في توقيت مختلف يوميًا، حيث يُعرض في الساعة 6:05 مساءً بتوقيت مصر و7:05 مساءً بتوقيت السعودية، مع إعادة الحلقة في الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت مصر

من يواجه مقالب رامز جلال المثيرة اليوم

رامز جلال، مستضيف ضيفيه في هذه الحلقة المثيرة، وصفهما بالشخصيتين اللتين “فضحتا الجميع على الساحة”، في إشارة إلى مها أحمد وفادي خفاجة، اللذين حظيا بتركيز كبير في هذه الحلقة.

رامز جلال: أيه اللي عملتيه مع السقا ده؟ مها أحمد: أنا غلطت في الموضوع ده ومجدي ملوش ذنب. المصدر: رامز جاب من الآخر@ramezgalal pic.twitter.com/2Q2OTCj41s — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 27, 2024

توجيه تهديد مبطن لمها أحمد

قبيل إطلاق المقلب، لم يتردد رامز في توجيه تهديد لمها أحمد، معلن نزوله “لألمها”، مما ينبئ بالمقلب الخطير الذي ينتظرها، ومن جانبها، أقرت مها أحمد بأخطائها، مشيرة إلى تأثير الوضع على حالتها النفسية وعلاقتها بزوجها مجدي كامل وأحمد السقا، كما تحدثت عن مشكلتها مع فادي خفاجة، مؤكدة أنها ستلجأ للقانون لأخذ حقها بعد التجاوزات في “تيك توك”.

المشاجرة التي وقعت بينهما

في رده، أوضح فادي خفاجة موقفه من المشاجرة التي وقعت بينهما على “تيك توكؤ”، مشير إلى أن مها هي من تجاوزت الحدود، معترف بخطئه في ذكر زوجها مجدي كامل.

الموقف ازداد توتر عندما وقعت مها أحمد وفادي خفاجة ضحية المقلب، ما أدى إلى رد فعل عنيف من مها أحمد، حيث أطلقت وابل من الألفاظ الخارجة تجاه رامز جلال، في لحظة فوجئت فيها بما أعده رامز لهما، وقد أضاف رامز إلى المقلب بإشراك الكلب “نيوتن” في التعامل معهما، مؤكدًا على أهمية الاحتراف في “العض”.

بعد معرفتك من يواجه مقالب رامز جلال المثيرة اليوم أصبحت هذه الحلقة المثيرة من “رامز جاب من الآخر” تجمع بين الفكاهة والتشويق، وتقدم للمشاهدين تجربة تلفزيونية فريدة من نوعها، مع تركيز على النجوم الذين أثاروا الجدل في عالم التواصل الاجتماعي.