شباب البومب 12 التريند السعودي.. أعرف مواعيد حلقة اليوم والقنوات الناقلة الإعادة

إليك التفاصيل حول حلقة اليوم من شباب البومب حيث أن مسلسل “شباب البومب” يعتبر أحد الأعمال الدرامية التي لاقت إقبال واسع داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، حيث نال شهرته عبر الحدود ليصل إلى العديد من البلدان العربية الأخرى، ويتميز هذا المسلسل بأنه مناسب لكافة أفراد العائلة ويخاطب الشرائح العمرية المختلفة، فهو يوفر بيئة مثالية للتجمع الأسري والاستمتاع بأوقات مليئة بالمرح، من خلال تقديمه لمحتوى كوميدي يلامس قضايا تهم الشباب والكبار على حد سواء.

حلقة اليوم من شباب البومب

تعرض حلقات المسلسل عبر قناة روتانا خليجية وفق المواعيد التالية:

العرض الرئيسي: تبث الحلقات يومياً في الساعة 6:40 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، أي ما يعادل الساعة 5:40 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية.

مواعيد الإعادة: يمكن مشاهدة الحلقات مجددا في تمام الساعة 2:30 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

#شباب_البومب رأيكم في حلقة اليوم الشيخ راكان ؟ pic.twitter.com/ZHeQJSvV9n — فيصل العيسى (@faisalalesaa) March 27, 2024

نجوم مسلسل شباب البومب

يبرز في المسلسل مجموعة من الممثلين الذين يتمتعون بخفة الظل والروح الفكاهية، مقدمين شخصيات تنبض بالحيوية وتضيف للمسلسل لمسة من الضحك والمتعة، وإليكم قائمة بأبرز الأبطال:

فيصل العيسي بشخصية عامر.

وائل الجربي يجسد دور المحقق.

مهند الجميلي في دور شكش.

سليمان المقيطيب يؤدي دور كفته.

عبد العزيز الفريحي يظهر في دور تركي.

تردد القنوات العارضة للمسلسل

لتتمكن من متابعة حلقة اليوم من شباب البومب حيث أن يبث المسلسل على قناة روتانا خليجية، وهي واحدة من القنوات الرائدة في تقديم المحتوى الترفيهي المميز في المنطقة، لمتابعة الحلقات الجديدة والاستمتاع بكل لحظة ضحك ومرح، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لتلتقط تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي الذي يناسبكم، إليكم التفاصيل:

لمستخدمي القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11295 ميجاهرتز ويعد هذا التردد يعد من الأكثر استقرار ووضوح لمتابعي المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الاستقطاب: أفقي (H)، لضمان استقبال الإشارة بجودة عالية وبدون تشويش.

معدل الترميز: 27500، وهو ما يوفر صورة وصوت بجودة عالية.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4، لتحسين الاستقبال وتقليل الأخطاء المحتملة في الإشارة.

وبالنسبة لمستخدمي القمر الصناعي عرب سات